'Fantomski volivci in pritiski': pozivi Uniji k preiskavi srbskih volitev

"Evropsko unijo pozivamo, naj izvede neodvisno preiskavo vseh prijavljenih volilnih nepravilnosti in trditev o goljufijah," je v posebnem pismu, naslovljenem na vrh bloka, zapisalo 24 podpisnikov. Politico je uspel pridobiti vpogled v pismo, ki je bilo med drugim naslovljeno tudi na predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen, predsednika Evropskega sveta Charlesa Michela in predsednico Evropskega parlamenta Roberto Metsola.

Ursula von der Leyen in Aleksandar Vučić FOTO: AP icon-expand

24 imen, ki večinoma predsedujejo odborom za zunanje ali evropske zadeve v svojih nacionalnih parlamentih in prihajajo iz celotne Unije, vključno s Francijo, Italijo, Dansko in Luksemburgom, pa tudi iz Ukrajine, Moldavije in Združenega kraljestva, je vrh EU pozvalo, naj poleg neodvisne preiskave domnevnih goljufij na srbskih volitvah pripravi tudi priporočila za zagotovitev svobodnih in pravičnih volitev v Srbiji. Med podpisniki sta bila tudi predsednik odbora za zunanje zadeve nemškega parlamenta Michael Roth in njegov francoski kolega Jean-Louisom Bourlangesom. Kot so dejali, bo neodvisna preiskava pokazala, ali so v Srbiji potrebne nove volitve. "Naš skupni cilj je, da bi videli Srbijo kot članico Evropske unije še v tem desetletju," dodajajo.

Unija ima trenutno 27 držav članic, vendar je decembra že začela pristopna pogajanja z Ukrajino in Moldavijo. Na različnih stopnjah pristopnega procesa so tudi nekatere druge države, kot so Srbija, Gruzija in nekatere države Zahodnega Balkana.

V sredo se je medtem v Evropskem parlamentu odvilo posebno parlamentarno zasedanje o razmerah v Srbiji po decembrskih volitvah. Po razglasitvi zmagovalca volitev, to je decembra znova postal predsednik Aleksandar Vučić, so se namreč na ulice Beograda zgrnile množice protestnikov. Vztrajajo, da so bile volitve ukradene, zaradi česar zahtevajo njihovo razveljavitev. Podobno trdi tudi srbska opozicija. Kritični tudi v Evropskem parlamentu: fantomski volivci, težave z mediji, pritiski Na parlamentarnem zasedanju je bila večina govornikov kritična do volitev, opozarjala je na številne zabeležene nepravilnosti in, podobno kot podpisniki poziva, zahtevala neodvisno preiskavo pristojnih organov, poroča portal European Western Balkans. Že decembra so mednarodni opazovalci opozorili na nepravilnosti, ki naj bi se zgodile v času volitev. "Na podlagi predhodnih ugotovitev in zaključkov z zaskrbljenostjo ugotavljava, da volilni proces potrebuje občutno izboljšanje in nadaljnje spremembe. Ustrezno delovanje srbskih demokratičnih institucij je namreč v središču približevanja Srbije EU," sta takrat v skupni izjavi zapisala visoki zunanjepolitični predstavnik Unije Josep Borrell in evropski komisar za širitev Oliver Varhelyi.

Razpravo v Evropskem parlamentu je odprl evropski komisar za pravosodje Didier Reynders, ki je navajal predhodno izjavo Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (Ovse) ter Ovsejev urad za demokratične institucije in človekove pravice (ODIHR). Dejal je, da je na volitvah, ki so bile sicer tehnično dobro organizirane, prevladovala odločilna vpletenost predsednika, kar je skupaj s sistemskimi prednostmi vladajoče stranke ustvarilo nepravične razmere. "Pričakujemo, da bodo vsa verodostojna poročila o nepravilnostih pregledno spremljali pristojni državni organi, vključno z lokalnimi volitvami v Beogradu in drugih občinah," je dejal ter ob tem spomnil, da je Srbija še vedno kandidatka za članstvo EU. "Pričakujemo pa tudi, da bo Srbija pokazala nedvoumno pripravljenost za napredek v pristopnem procesu s pospeševanjem svojih reform ter zagotavljanjem resničnih in otipljivih rezultatov."

Protesti v Beogradu FOTO: AP icon-expand

Parlament bo sklep na podlagi razprave sprejel 8. februarja.

Spregovoril je tudi poročevalec Evropskega parlamenta za Srbijo Vladimír Bilčík (EPP). Dejal je, da so bili na dan volitev ključni postopki glasovanja in štetja sicer resnično upoštevani, vendar pa so opazovalci Evropskega parlamenta prejeli številna poročila o registraciji volivcev iz tujine in drugih občin v Srbiji, ki so bila namenjena predvsem povečanju volilnega telesa. Da obstaja dolg seznam nepravilnosti, od fantomskih volivcev do težav z mediji, je opozoril tudi Andreas Schieder (S&D), ki je vodil opazovalno misijo Evropskega parlamenta. "Predsednik Vučić in premierka Brnabićeva sta kritizirala opazovalce volitev. To je zelo problematično in mislim, da je kritika v poročilu upravičena," je dejal. Klemen Grošelj: Srbija ima resne težave z izvedbo svobodnih in poštenih volitev Slovenski poslanec, ki prihaja iz vrst Gibanja Svobode, Klemen Grošelj (Renew) je ocenil, da ima Srbija resne težave z oblikovanjem osnovnih demokratičnih standardov ter izvedbo svobodnih in poštenih volitev. "Kar je novo, je brutalna odkritost, s katero so se te nepravilnosti dogajale," je opozoril.

Klemen Grošelj: Videti je bilo, kot da srbskim oblastem ni mar in jih tudi ne skrbi, da bi prišlo do posledic FOTO: Damjan Žibert icon-expand