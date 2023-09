Fantovščina, ki ni šla po načrtu: šokirani krajani, policija in pištole

"Velik črn Mercedes se je pojavil pred mano. Potem so v maskah in belih oblačilih skočili ven, mi dali vrečo na glavo. Nato so me vrgli v vozilo," je opisoval ženin. A če se je zavedal, da gre za potegavščino, ki so jo zanj pred poroko pripravili kolegi, se ostali obiskovalci supermarketa niso.

Kot prikazuje videoposnetek, ki ga je posnel eden izmed Michalovih kolegov, so mu, še preden je uspel nakupovalno vrečko odložiti v avtomobil, na glavo poveznili vrečo in ga strpali v vozilo. Dogodek so pospremili z glasnim kričanjem.

Pred poroko Čeha Michala Šedivka so se njegovi prijatelji odločili, da mu pripravijo posebno zabavo presenečenja. Nanjo pa da bi ga pripeljali kot ugrabljenca, kar se jim je zdelo izredno zabavno. Ko se je tako Michal odpravil po nakupih, so se njegovi prijatelji oblekli v enotna oblačila, si na glavo poveznili improvizirane maske, se usedli v črn mercedes in se pripeljali do parkirišča pred supermarketom. In čakali ženina.

Pretreseni, da so bili ravnokar priča ugrabitvi, so poklicali policijo in prijavili zločin. Skupina z ženinom pa se je nič hudega sluteč odpravila proti eni izmed moravskih vinskih kleti.

A zabave je bilo konec, še preden so dosegli gostišče, saj so jih na avtocesti ujeli policisti. Tudi oni seveda niso vedeli, da gre za ugrabitev v sklopu fantovščine. Več vozil je obkolilo avtomobil in vozniku naročilo, naj se ustavi, ta pa je menil, da je vse skupaj šala in da so Policijo poklicale žena in njene družice.

Da je situacija resna, so moški ugotovili šele takrat, ko so jih policisti ustavili s cestno blokado in proti njim uperili pištole. "Fante sem vprašal, če je to del fantovščine, pa so rekli, da ne," je komentiral bodoči ženin. Organizator 'ugrabitve' Lukas Herrmann pa je dejal, da se mu je ideja pred izvedbo zdela zelo dobra. "Videl sem jo v filmih, vedno se mi je zdela zelo 'kul'."

Policisti so jih po razlagi situacije seveda izpustili na prostost.