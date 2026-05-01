Fantovščina ušla izpod nadzora, let na Majorko prestavljen

Včeraj ob 13.10 bi moralo z Dunaja proti Majorki poleteti Ryanairovo letalo. A je bil let prestavljen. Razlog pa: fantovščina, ki je popolnoma ušla izpod nadzora.
Razpoloženje med skupino mladih moških na Mednarodnem letališču Dunaj je bilo precej živahno – očitno so že zjutraj nekoliko pregloboko pogledali v kozarec, piše Heute. Vsaj eden od njih. Po vkrcanju na letalo mu je nenadoma postalo slabo. Hitro je pograbil vrečko, ki jo je imel ob sebi, in bruhal vanjo. "O, res super, nekdo bruha na letalu," je bilo slišati enega od potnikov.
A 'drama' se tukaj ni končala. Vrečka očitno ni prenesla pritiska in se je nenadoma strgla. 'Vsebina' pa stekla po notranjosti letala. In sledila je situacija, ki si je potniki gotovo niso niti zamišljali.
Čiščenje je trajalo 40 minut
"Nato smo videli, kako se ljudje umikajo stran," je za avstrijski časnik opisal eden od potnikov Marko. Za posadko pa je to pomenilo začetek verjetno najbolj neprijetnega dela delovnega dne: čiščenje namesto vzleta. In posledica: enourna zamuda.
Letalska družba se je na vse skupaj sicer odzvala presenetljivo sproščeno. Očividci so povedali, da moškim kljub incidentu niso preprečili vnovičnega vkrcanja in jim dovolili, da so nadaljevali pot na Majorko.
Edino vprašanje, ki ostaja, je, koliko se bodo te 'nepozabne' fantovščine dejansko sploh spominjali, so se še pošalili avstrijski novinarji. Medtem ko drugi udeleženci verjetno ne bodo še tako kmalu pozabili dogodka, se bo vsaj eden od njih najverjetne zbudil z (vsaj) nekaj luknjami v spominu.
