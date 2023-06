Fantovščina ušla izpod nadzora: z maskami in 'puškami' nad ženina

Fantovščine se običajno končajo z glavobolom in utrujenostjo, zelo redko pa očitno tudi s policijo. Pretekli konec tedna se je to pripetilo skupini devetih moških iz italijanskega Torina, ki so se odločili, da bodo za popestritev dogodkov ugrabili ženina. A pri načrtovanju akcije so pretiravali.

V soboto se je skupina zbrala zunaj mesta, se usedla v kombi, naložen z lažnimi puškami s penastimi naboji, na glavo poveznila maske in si nadela čelade. Nato se je odpeljala na dom nič slutečega ženina, kjer ga je – za šalo – ugrabila.

A tu se je zalomilo. Ženina so zvezali in mu zamašili usta. Nato so ga naložili v kombi in odpeljali, ob tem pa se pretvarjali, da so pripadniki teroristične organizacije ISIS. Na oblačilih so nosili znake skupine.

Zaskrbljeni sosedje povsem šokirani, eden omedlel

Zaskrbljeni krajani, ki so akcijo videli kot povsem verodostojno, so zato poklicali policijo. Eden od sosedov naj bi ob opazovanju dogodkov skozi okno celo omedlel, piše Guardian.

Policija je na območju naselja postavila cestne kontrole, 'zabava v kombiju' pa se je medtem preselila na dom enega od udeležencev. Tam jih je naposled le našla tudi policija, ženin je bil še vedno v kombiju. Moškim, starim od 23 do 31 let, so zasegli lažno orožje, čelade in maske, proti vsem devetim pa vložili obtožnico za sejanje vsesplošne panike. Zglasiti se bodo morali na sodišču.