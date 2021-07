Farmacevtski velikani pristali na 22-milijardno poravnavo zaradi škodljivih opioidov

Po podatkih centrov za nadzor in preprečevanje bolezni je leta 2020 zaradi prevelikega odmerjanja drog umrlo več kot 93.000 ljudi, kar je 30 odstotkov več kot leta 2019 in tudi največ doslej. Skupnosti po vsej državi so s tem utrpele hud udarec, narasli pa so tudi stroški zdravljenja. Pričakuje se, da bo znaten del sredstev za poravnavo porabljen za zdravljenje in odvračanje od uporabe opioidov.

Gre za približno 3000 tožb, ki so jih vložili države, okrožja, mesta in plemena. Proizvajalci zdravil so obtoženi, da so namensko zanikali potencialna tveganja za zasvojenost z opioidnimi protibolečinskimi tabletami, hkrati pa zdravnike spodbujali k presežnemu predpisovanju zdravil.

"To epidemijo je ustvarila vojska farmacevtskih direktorjev, ki so se odločili, da želijo svoj dobiček postaviti nad zdravje in dobro počutje javnosti," je dejal generalni državni tožilec v Pensilvaniji Josh Shapiro. V dogovoru o poravnavi sicer ni omembe kaznivih dejanj. Newyorška državna tožilka Letitia James na vprašanje, ali bi lahko pozneje vložili obtožnico, ni želela odgovoriti.

Po napovedih države skupaj načrtujejo, da bodo s proizvajalci opioidov in trgovci na debelo dosegle poravnave v vrednosti približno 27,7 milijona evrov. Farmacevtska podjetja so z dvema okrožjema Ohia dosegla dogovor v višini 182 milijonov evrov. Pravdni postopki pa se nadaljujejo na različnih sodiščih po državi, tudi v Zahodni Virginiji, New Yorku in Kaliforniji.

Poravnava zahteva tudi ustanovitev centralizirane in neodvisne hiše, ki bi farmacevtom in državnim regulatorjem zagotovila zbirne podatke o tem, kje in kako pogosto se dobavljajo določena zdravila. Cilj je odpraviti t. i. "mrtve točke" v sedanjih distribucijskih sistemih. Podjetja naj bi tudi zaostrila nadzor nad sumljivimi naročili in preprodajo v tujino.