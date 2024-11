Ruski vohunki in njun pomagač zapeljevali tarče po vsej Evropi

Ruska vohunska operacija, pri čemer sta ženski delovali kot "seksualni vabi" je bila vodena in usmerjana iz Združenega kraljestva. Na britanskih tleh naj bi delovali pod 46-letnim Orlinom Roussevom , njihov vodja pa naj bi bil 43-letni avstrijski državljan in ruski agent po imenu Jan Marsalek , ki je uporabljal vzdevek "Rupert Ticz".

Svoje naloge naj bi aktivno izvajali med 30. avgustom 2020 in 8. februarjem 2023 na več lokacijah, vključno z Londonom, Dunajem, Valencio, Črno goro in Stuttgartom. Za vohunjenje za tarčami, vključno z novinarji, politiki in eno od ameriških vojaških baz, pa so prejeli znatne vsote denarja, poroča Sky News.

Bolgarski državljani Katrin Ivanova, Vanja Gaberova in Tihomir Ivančev naj bi z lažno identiteto Rusiji informacije posredovali skoraj tri leta, s tem pa ogrozili nacionalne interese Združenega kraljestva in mnoga življenja, je prepričano tožilstvo v procesu sojenja v Veliki Britaniji.

"Imeli so nalogo, da v korist Rusije, sovražnice Združenega kraljestva, zberejo informacije o uglednih posameznikih, katerih dejavnosti so bile očitno zanimive za rusko državo, pogosto zato, ker so bili disidenti, ki so zaradi lastne varnosti pobegnili iz Rusije," je dejala tožilka Alison Morgan. Po njenih besedah so bili omenjeni zavestno vpleteni v to zaroto. "To ni vrsta dejavnosti, ki bi jo izvajali zgolj zaradi romantičnega razmerja. Vsak je za svoj del kriminalnih dejanj prejel znatne vsote denarja."

Trojica je sicer na britanskem sodišču Old Bailey, kjer poteka sojenje, vse očitke zanikala.

Kaj pravijo dokazi?

Marsalek in Roussev naj bi si na Telegramu izmenjala skoraj 80.000 sporočil, ki dokazujejo "nastanek in načrtovanje operacij". "Obstajajo sporočila o Rusiji na splošno in neposredno omenjajo zlasti predsednika Putina."

Ko je policija preiskala Roussev dom v Great Yarmouthu, je našla ogromno tehnične opreme, vključno z 221 mobilnimi telefoni, 258 trdimi diski, 495 SIM karticami, 55 napravami za vizualno snemanje in 11 droni. Tam so bile tudi naprave za prisluškovanje Wi-Fi in predmeti, vključno z motilci, programsko opremo za hekerje, čitalniki kartic in GPS sledilci. Zasegli so tudi 91 bančnih kartic na ime 17 posameznikov ter 75 potnih listov in osebnih dokumentov na imena 55 posameznikov.

Kdo so bili tarče?

Njihov modus operandi podrobneje še ni znan, je pa več znanega o njihovih tarčah.

Bolgarski novinar Christo Grozev je preiskoval zastrupitve v Salisburyju in uspel identificirati storilce, ki prihajajo iz ruske vojaške enote GRU29115. Posledično je bil uvrščen na seznam iskanih oseb s strani ruskega notranjega ministrstva.

Njihova tarča naj bi bil tudi moški po imenu Roman Dobrokhotov, ruski državljan, ki živi v Veliki Britaniji in je ustanovil medijsko hišo The Insider. Avgusta 2021 je bil prisiljen pobegniti iz Rusije, potem ko so ga aretirali in mu odvzeli potni list.

Omenjeni vohuni naj bi izvajali tudi nadzor v Patch Barracks, ameriški vojaški bazi v Stuttgartu, kjer so verjeli, da se konec leta 2022 urijo ukrajinske vojaške sile.

V Londonu pa naj bi načrtovali demonstracije pred kazahstanskim veleposlaništvom in se pretvarjali, da imajo obveščevalne podatke o odgovornih, ki bi jih nato posredovali kazahstanskim obveščevalnim službam in tako poskušali pridobiti naklonjenost v imenu Rusije.

Sojenje se bo nadaljevalo predvidoma vse do februarja.