Fauci napovedal odstop: ne bo več glavni Bidnov svetovalec za covid-19

"Načrtujem naslednjo fazo svoje kariere z vso energijo in strastjo, ki mi je ostala za moje področje," je dejal Anthony Fauci. Dodal je, da bo še naprej razvijal znanost in javno zdravje ter navdihoval in mentoriral naslednjo generacijo znanstvenih voditeljev, ki bodo pomagali pripraviti svet na prihodnje grožnje nalezljivih bolezni, poroča CNN.

Biden: Zaradi Faucijevih prispevkov rešena življenja v ZDA in po svetu

Biden se je v izjavi, ki jo je objavila Bela hiša, Fauciju zahvalil. "Zaradi številnih prispevkov dr. Faucija k javnemu zdravju so bila rešena življenja v Združenih državah in po svetu," je dejal predsednik in dodal, da je država zaradi njega močnejša, odpornejša in bolj zdrava.