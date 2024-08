Fauci zbolel za virusom Zahodnega Nila

Imunolog in nekdanji glavni medicinski svetovalec predsednika ZDA Anthony Fauci je bil pred približno 11 dnevi hospitaliziran zaradi bolezni Zahodnega Nila, ki jo prenašajo komarji. Med simptomi, ki jih je imel, so vročina, mrzlica in utrujenost. V začetku tedna je že zapustil bolnišnico in pričakuje se, da bo popolnoma okreval, poroča BBC.

83-letni Fauci je za CBS povedal, da se je z virusom najverjetneje okužil zaradi pika komarja na svojem vrtu. Trenutno proti virusu ni cepiva, v redkih primerih je lahko usoden. Večina okuženih ljudi ne kaže znakov bolezni ali pa imajo znake podobne gripi, kot so vročina, glavobol, bolečine v mišicah in utrujenost. V nekaterih primerih ima lahko bolezen hud potek, vključno s prizadetostjo osrednjega živčnega sistema. Večina primerov klinično zaznane okužbe se pojavlja od sredine julija do konca septembra. Pojavljanje bolezni je odvisno od številnih dejavnikov, kot so prisotnost in aktivnost prenašalcev (komarjev) ter naravnega rezervoarja virusa (ptice). V Sloveniji naravne danosti omogočajo obstoj prenašalca ter skupno s podatki iz sosednjih držav nakazujejo na možnost pojava WNV tudi pri nas, je zapisano na spletni strani NIJZ.

Fauci prejemal grožnje

Fauci, nekdanji direktor Nacionalnega inštituta za alergije in nalezljive bolezni, se je leta 2022 upokojil iz javne službe. Pred tem je povedal, da on in njegova družina prejemajo grožnje s smrtjo in potrebujejo 24-urno varovanje. Nekateri so ga namreč kritizirali zaradi njegovega ravnanja med pandemijo covida. Vodilnega imunologa so republikanski politiki v začetku leta spravili pred kongres zaradi obtožb, da je poskušal prikriti posredno ameriško financiranje Inštituta za virologijo Wuhan, laboratorija na Kitajskem, za katerega nekateri menijo, da bi lahko bil povezan s pojavom covida-19. Fauci je obtožbe označil za lažne in dejal, da so politično motivirane zaradi njegovih javnih nesoglasij z nekdanjim predsednikom Donaldom Trumpom na vrhuncu pandemije.