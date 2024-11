Mohamed Al Fayed naj bi spolno zlorabil in posilil več kot 100 žensk

Če bodo domneve potrdili, bo Fayed, ki je lani umrl v 94. letu starosti, postal eden najbolj zloglasnih spolnih prestopnikov v Veliki Britaniji. Porajajo se tudi vprašanja, kako je možno, da za kazniva dejanja nikoli ni odgovarjal.

Policija trenutno preiskuje še pet neimenovanih posameznikov, za katere sumijo, da so z Al Fayedom sodelovali kot posredniki. Istočasno preiskujejo, ali v preteklih preiskavah preiskovalci niso preiskali vsega, odprta je tudi možnost, da so bili uradniki, ki so se ukvarjali s primerom Fayed, podkupljeni. Prejšnji mesec so namreč britanski mediji razkrili, da so skorumpirani policisti Fayedu pomagali pri pregonu žrtev.

Med 111 domnevnimi primeri zlorab, v katere je bil vpleten Fayed, je tudi 21 domnevnih žrtev, ki so prijavo na policijo podale med letoma 2005 in 2023. Še 90 žensk se je oglasilo po tem, ko je BBC septembra izdal dokumentarni film o Fayedu.

Britanski neodvisni urad za policijsko ravnanje, ki nadzoruje delovanje policije, razmišlja, ali naj revizijo ukrepanja policije izvedejo njihovi člani. Sume glede neustrezne preiskave sta sprožili tudi prijavi žensk, da preiskave leta 2008 niso bile izvedene ustrezno.

Iz urada sedaj svetujejo, naj vsi, ki so jih dejanja Al Fayeda prizadela, obrnejo nanje in podajo prijavo. Njegova kazniva dejanja se nanašajo na obdobje med letoma 1977 in 2014. V sklopu preiskav so pregledali že več kot 50 tisoč strani dokazov, med katerimi so tudi izjave žrtev.

Njegov sin v razmerju s princeso Diano

Al Fayed, ki se je v Veliko Britanijo leta 1974 priselil iz Egipta, je bil desetletja pomembna osebnost v britanskem javnem življenju prav zaradi lastništva prestižne veleblagovnice Harrods.

Njegov sin Dodi al Fayed, ki je imel razmerje z britansko princeso Diano, je umrl skupaj z njo v prometni nesreči v Parizu leta 1997.

Al Fayed je Harrods leta 2010 prodal investicijski podružnici katarskega državnega premoženjskega sklada za 1,8 milijarde evrov.