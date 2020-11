FAZ: Janša v pismu napadel nemško predsedstvo Sveta EU

Ob tem omenja tudi navedbe slovenskega premierja iz pisma, da "diskrecijskih mehanizmov, ki ne temeljijo na neodvisni presoji, ampak na politično motiviranih kriterijih, ne moremo imenovati 'vladavina prava'". Omenja tudi zapis, da pogodba o Evropski uniji ne dovoljuje diskriminacije nobene države članice na politično zahtevo druge članice ali katere koli evropske institucije.

"Te izjave imajo še posebej veliko težo, ker bo Slovenija od sredine leta 2021 pol leta predsedovala Svetu EU in je že zdaj del t.i. tria predsedujočih z Nemčijo in Portugalsko," piše časnik. Ob tem ocenjuje, da so Janševi očitki megleni in zavajajoči. "Prav tako ne ustrezajo stališčem, ki jih je Slovenija zastopala doslej," poudarja.