FBI aretiral enega najbolj iskanih ubežnikov, ki je umoril hčerki

63-letni Yaser Abdul Said, eden od desetih najbolj iskanih ubežnikov na seznamu FBI, je po 12 letih iskanja končno za zapahi. Said je januarja 2008 na okruten način umoril hčerki, nato pa izginil neznano kam.

Prvi dan leta 2008 je Yaser Abdul Saidhčerki, 18-letno Amino in 17-letno Sarah, odpeljal s svojim taksijem pod pretvezo, da gredo v restavracijo. Po poročanju CBS News policijsko poročilo razkriva, da je Said hčerama grozil že nekaj dni pred dvojnim umorom, in sicer zato ker je Sarah šla na zmenek s fantom, ki ni bil muslimanske vere. Mama deklet je s hčerama nato pobegnila, a sta se pozneje Amina in Sarah 1. januarja srečali z očetom.

icon-expand Yaser Abdel Said FOTO: AP

Said je hčerki v taksiju večkrat ustrelil, nato pa pobegnil s pištolo in nekaj prihranki. 17-letna Sarah je tik pred smrtjo poklicala policijo, tej pa je uspelo izslediti taksi, a sta dekleti žal umrli. Našli so ju v taksiju, ki ga je Said parkiral pred motelom v predmestju Dallasa. FBI je 2. januarja 2008 izdal tiralico, leta 2014 pa so nato Saida, rojenega v Egiptu, uvrstili na lestvico najbolj iskanih kriminalcev.

