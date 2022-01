FBI: Brian Laundrie v svoji beležnici priznal umor zaročenke Gabby Petito

Primer smrti Gabby Petito je kočno rešen. Preden si je sodil sam, je Brian Laundrie v svojo beležnico zapisal, da je odgovoren za smrt svoje zaročenke, je sporočil ameriški zvezni preiskovalni urad. Petitova je izginila na potovanju z zaročencem, ki se je z izleta vrnil sam. Kasneje so njeno truplo našli v okrožju Teton v Wyomingu.

"Pregled beležnice je razkril pisne izjave Laundrieja, ki je prevzel odgovornost za smrt Petitove," je sporočil FBI. Zvezek so odkrili oktobra, na istem območju kot Laundriejevo telo, v parku Myakkahatchee Creek na Floridi, so sporočile oblasti. V bližini trupla so našli revolver, s katerim si je Brian vzel življenje, so še dodali. Preiskovalci so že ves čas preiskave sumili, da je ravno Laundire kriv za smrt Petitove, kar so sedaj le še potrdili. FBI je še dodal, da je 23-letni Laundrie večkrat poskušal zavesti ljudi in jih prepričati, da je 22-letnica še vedno živa, potem ko jo je konec avgusta pretepel in zadavil.

icon-expand Gabby Petito je umoril njen zaročenec. FOTO: AP

"Preiskava je v tej točko zaključena" je dejal Michael Schneider, glavni posebni agent oddelka FBI v Denverju. "Preiskava ni identificirala nobenega drugega osumljenca, razen Briana Laundrieja, ki bi lahko bila neposredno vpleten v tragično smrt Gabby Petito," je dodal. Steven Bertolino, odvetnik, ki zastopa družino Laundrie, je izrazil sožalje družinama Laundrie in Petito. "Upam lahko le, da bosta s tem zaključkom primera obe družini lahko šli naprej in našli mir," je dejal.

Primer, ki je pretresel javnost Spomnimo, truplo 22-letne Gabby Petito, katere izginotje je pretreslo javnost, so našli 19. septembra blizu narodnega parka Grand Teton v Wyomingu. Obdukcija je pokazala, da je bila zadavljena. Primer Petitove, ki so ga mediji pozorno spremljali, so ljudje komentirali tudi na družbenih omrežjih. Objave so bile polne teorij o njeni smrti in morebitni vpletenosti njenega zaročenca.

icon-expand Gabby Petito in Brian Laundrie FOTO: Profimedia