FBI ga še išče: zasegli so mu motorje, vredne več kot 30 milijonov

Mehiške oblasti so ta mesec izvedle več preiskav in zasegle veliko število motornih koles v ocenjeni vrednosti približno 40 milijonov ameriških dolarjev (približno 34 milijonov evrov), za katere se domneva, da so v lasti Ryana Jamesa Weddinga, enega od desetih najbolj iskanih oseb preiskovalnega urada FBI.
"Za informacije, ki bi vodile do njegove aretacije in/ali obsodbe, je razpisana nagrada v višini do 15 milijonov ameriških dolarjev (nekaj manj kot 13 milijonov evrov)," so še zapisali na omrežju X.
Wedding je osumljen, da je bil naročnik uboja priče v Kolumbiji januarja letos. Če bo nekdanji deskar na snegu obsojen, mu grozi dosmrtna zaporna kazen.
