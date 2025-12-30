Naslovnica
Tujina

FBI ga še išče: zasegli so mu motorje, vredne več kot 30 milijonov

Los Angeles, 30. 12. 2025 08.59

Avtor:
D. S.
Zaseženi motorji

Mehiške oblasti so zasegle motorna kolesa v vrednosti 34 milijonov evrov, ki naj bi bila domnevno v lasti ubežnika FBI Ryana Jamesa Weddinga. Ameriške oblasti za podatke, ki bi lahko vodili do njegovega prijetja, ponujajo skoraj 13 milijonov evrov nagrade.

Mehiške oblasti so ta mesec izvedle več preiskav in zasegle veliko število motornih koles v ocenjeni vrednosti približno 40 milijonov ameriških dolarjev (približno 34 milijonov evrov), za katere se domneva, da so v lasti Ryana Jamesa Weddinga, enega od desetih najbolj iskanih oseb preiskovalnega urada FBI.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Za informacije, ki bi vodile do njegove aretacije in/ali obsodbe, je razpisana nagrada v višini do 15 milijonov ameriških dolarjev (nekaj manj kot 13 milijonov evrov)," so še zapisali na omrežju X.

Wedding je osumljen, da je bil naročnik uboja priče v Kolumbiji januarja letos. Če bo nekdanji deskar na snegu obsojen, mu grozi dosmrtna zaporna kazen.

ubežnik fbi ryan james wedding iskanje motorna kolesa

Po novem letu prihaja sneg? Dinamično ozračje nad Evropo

27061959
30. 12. 2025 09.39
Pri nas kriminalcev ne lovijo...kriminalcem ne sodijo, jih ne obsodijo. pravijo, da vrana vrani ne izkljuje oci....🤣🤣🤣 n
Odgovori
0 0
Lens
30. 12. 2025 09.39
Ta dec je pa moška verzija Imelde Marcos.
Odgovori
0 0
Nace Štremljasti
30. 12. 2025 09.35
upamo da ga nikoli ne najdejo,sds ter nsi s pomočjo rkc molijo da ga ne dobijo amen
Odgovori
-1
1 2
Groucho Marx
30. 12. 2025 09.39
Golobarji bi ga gotovo amnestirali in mu kot garažo ponudili palačo na Litijski.
Odgovori
0 0
blekk
30. 12. 2025 09.32
ZDA se pa grejo globalnega policaja...
Odgovori
-1
1 2
1butnskala
30. 12. 2025 09.31
kako je lahko biti novinar
Odgovori
+4
4 0
300 let do specialista
30. 12. 2025 09.16
Apn 6 pa nima? Kolekcija nima pomena😆
Odgovori
+5
6 1
Mean Cat
30. 12. 2025 09.32
tudi colibrija nima🙃
Odgovori
+3
3 0
The T3chnics
30. 12. 2025 09.39
BT in CTX manjkata in pa Electronic 90
Odgovori
0 0
