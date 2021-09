FBI iz hiše zaročenca blogerke Gabby Petito odnesel morebitne dokaze

FBI je po dolgih urah preiskovanja in odvzemu številnih predmetov iz doma zaročenca Briana Laundrieja in njegovih staršev v North Portu, ki bi lahko razkrili ozadje izginotja 22-letne Petitove, zaključil hišno preiskavo na Floridi. Policisti med tem še naprej iščejo zaročenca, ki je po navedbah njegove družine izginil pred tednom dni, tri dni po tem, ko je bila njegova zaročenka prijavljena kot pogrešana. Laundrie sicer še ni uradni osumljenec.

Starše Briana Laundrieja, Christopherja in Roberto, so policisti včeraj zjutraj pospremili od doma, da bi lahko agenti FBI izvedli hišno preiskavo, je za CNN povedal predstavnik za odnose z mediji policije v kraju North Port, Josh Taylor. Iz hiše so odnesli številne predmete, odvlekli so tudi kabriolet Ford Mustang. Kasneje so starše odpeljali na zaslišanje.

icon-expand FBI je preiskal dom Briana Laundrieja in njegovih staršev v North Portu na Floridi. FOTO: AP

Starši so policiji že pred tem povedali, da Laundrieja niso videli od 14. septembra, kar je sprožilo njegovo iskanje. Odvetnik Laundriejeve družine Steven P. Bertolino je po besedah CNN sprva napovedal, da bo imel v torek novinarsko konferenco, a je dogodek pozneje odpovedal. Zatrdil je, da je FBI zahteval, da konferenco odpove. Preiskovalci se torej zdaj osredotočajo na iskanje Briana Laundrieja, ki še ni uradni osumljenec, lahko pa bi bil pomembna priča, poroča CNN. Policija v North Portu je sporočila, da so v iskanje Laundrieja vključili posebne pse, ki so jih seznanili z vonjem Brianovih oblačil, in posebne brezpilotne letalnike, a da za zdaj nimajo sreče, saj je imel zaročenec pred policijskimi preiskovalci tridnevno prednost.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Truplo našli v nedeljo Kot smo pisali že včeraj, so v okrožju Teton v Wyomingu našli truplo, ki ustreza opisu pogrešane 22-letne Gabby Petito, so na tiskovni konferenci sporočili predstavniki FBI. "Forenzična identifikacija še ni končana, zato ne moremo 100-odstotno potrditi, da gre za Gabby, vendar pa smo o odkritju obvestili njeno družino," je dejal Charles Jones iz FBI. Po njegovih besedah vzroka smrti niso ugotovili. Preiskovalec Bron Blue pa je naznanil, da bodo obdukcijo opravili predvidoma danes, uradniki bodo identiteto potrdili s fotografijami, osebno identifikacijo ali analizo DNK.

Gabby Petito je sicer izginila na potovanju z zaročencem, ki se je z izleta vrnil sam. Številni so ga obtožili, da je vpleten v njeno izginotje, prejšnji teden pa so starši kot pogrešanega prijavili tudi njega. Družina Petito medtem vztraja, da 23-letni Brian Laundrie ni pogrešan, ampak se skriva.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

CCN objavil zvočni posnetek anonimnega klica na policijo Na plano prihaja vse več potrditev, da se zaročenca nista razumela. CNN je denimo objavil zvočni posnetek anonimnega klica na policijo, v katerem je klicatelj povedal, da je videl, kako se zakonca prepirata. Na policistovo vprašanje, kaj sta zakonca delala, je klicatelj dejal: "Moški je udaril žensko." Policist je bil ob tej izjavi očitno šokiran, saj je vprašanje s poudarkom ponovil: "Kaj je naredil?" Skrivnostno izginotje bodo morda pomagali razkriti tudi naključni videoposnetki. Po novici o izginotju Petitove so oblasti zaprosile vse, ki bi imeli kakršne koli podatke, naj pomagajo preiskovalcem. Ena od tistih, ki so se odzvali v zadnjih dneh, je blogerka Jenn Bethune. Ko so oblasti sporočile morebitno lokacijo izginotja, je Bethunova pregledala videoposnetke, ki jih je posnela na istem območju. Kar je odkrila, jo je osupnilo, piše Daily Mail. "Spreletava me srh. Stekla sem do prenosnika in kamere GoPro. Imela sem kaj videti – kombi, ki ga je uporabljala Gabby, je bil na posnetku," je dejala Bethunova.

icon-expand Hišna preiskava na Floridi. FOTO: AP

Z možem potujeta po ZDA s tremi otroki. Ko sta zagledala kombi s floridskimi registrskimi tablicami, sta se ustavila. "Smo s Floride, zato smo se ustavili in želeli pozdraviti, vendar je bilo v kombiju temno, bil je zaprt, zdelo se je, da ni nikogar v njem, in zato smo nadaljevali vožnjo. Zelo mi je žal, da je nismo pripeljali žive," je po besedah Daily Maila izpostavila Bethunova in vse, ki so bili na tem območju, pozvala, naj tudi sami pregledajo svoje posnetke. Po tem, ko je organom pregona predala omenjene videoposnetke, ki bi lahko bili pomembni pri preiskavi, je stopila tudi v stik z Gabbyjino mamo. Še preden je Gabby Petito izginila, so njeni pogovori z mamo razkrili, da so napetosti med dekletom in njegovim partnerjem "vedno večje", po besedah CNN utemeljuje policijska listina za odredbo o preiskavi. Izjava, ki jo je prejšnji teden predložila floridska policija, ponuja preiskovalcem nov vpogled, medtem ko poskušajo ugotoviti, kaj se je zgodilo z mlado blogerko, pa tudi trenutno lokacijo zaročenca, ki se je ta mesec na Florido vrnil brez nje.

icon-expand Gabby Petito FOTO: AP