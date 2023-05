FBI na 102 straneh razkril podrobnosti o poskusih atentata na Elizabeto II.

Glede na zapise iz 80. let prejšnjega stoletja je namreč skupina med kraljičinim obiskom San Francisca napovedala atentat. Grožnjo so mesec pred Elizabetinim obiskom naslovili na policijskega uradnika, ki je pogosto zahajal v irski pub. Ta je o besedah irske organizacije takoj obvestil zvezne agente. V sporočilu agentom je izpostavil, da se želi domnevni napadalec z ubojem kraljice maščevati za smrt svoje hčerke na Severnem Irskem. Ubila naj bi jo gumijasta krogla.

Ameriški zvezni preiskovalni urad FBI je osem mesecev po smrti kraljice Elizabete II. objavil tajne dokumente o kraljičinem obisku Združenih držav Amerike leta 1983. FBI je namreč v času gostovanja pomembnega para skrbel za varnost Elizabete II. in princa Filipa . Kot razkrivajo prej skrivni dokumenti, so ameriške agente skrbele predvsem grožnje irske republikanske paravojaške enote (IRA), ki se je zavzemala za konec britanske monarhije.

"Nameraval je poškodovati kraljico Elizabeto II. in to bi storil bodisi tako, da bi z mosta Golden Gate na kraljičino jahto odvrgel kakšen predmet, ali pa med obiskom narodnega parka Yosemite," je zapisano v dokumentih. Kakšne ukrepe so nato sprejeli na FBI, ni jasno, saj agencija podrobnosti o njihovi dejavnosti v času obiska ni objavila, prav tako z javnostjo ni delila podrobnosti o morebitnih aretacijah domnevnih napadalcev.

Številni državniški obiski pokojne kraljice v ZDA so se sicer zgodili v času povečanih napetosti med Združenim kraljestvom in Severno Irsko. Tako je bilo tudi med državniškim obiskom New Yorka leta 1976. Takrat je FBI na seznam sumljivih oseb dodal tudi pilota, ki je v času kraljičine nastanitve v mestu z majhnim letalom preletaval park Battery. Na letalo je namreč pripel pripis "Anglija, pojdi stran od Irske".

Skrb vzbujajoči atentat na Mountbattna

K skrbi za kraljičino varnost med obiskom v 80. letih je precej prispeval tudi atentat na Elizabetinega bratranca v drugem kolenu Lorda Mountbattna. Umrl je leta 1979 v bombnem napadu IRE.

Interna komunikacija FBI je tako pred kraljičinim osebnim obiskom leta 1989 opozarjala tudi, da grožnja IRE ni poniknila in da je "vseprisotna". Temu so dodali, da naj se na spremljanje kraljice med obiskom Kentuckyja pripravijo tudi enote v Bostonu in New Yorku.

Kot je po objavi 102-stranskega zapisa ameriškem medijem še sporočila zvezna agencija, je sicer tajnih zapisov o varovanju kraljice in potencialnih grožnjah še več. Napovedali so tudi morebitno objavo, a brez datuma.