FBI naj bi na Trumpovem posestvu iskal zaupne dokumente o jedrskem orožju

Trump ima sicer do danes čas, da odpečatenju naloga ugovarja. Na svoji platformi Truth Social je v četrtek zapisal, da "racija ni bila potrebna", saj so njegovi odvetniki v celoti sodelovali z oblastmi, "vlada pa bi lahko dobila, kar je želela". Trdi tudi, da so zvezni agenti brskali po omari in osebnih predmetih nekdanje prve dame Melanie Trump.