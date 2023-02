Novo poročilo: Obstaja možnost, da je koronavirus nastal v laboratoriju

Stališče, da naj bi koronavirus nastal v laboratoriju, poleg ameriške obveščevalne agencije FBI zavzema tudi tamkajšnje ministrstvo za energijo, ki nadzoruje mrežo 17 laboratorijev. Mnenje je nastalo s pomočjo novega petstranskega poročila obveščevalnih služb. Obe agenciji sta članici posebne skupine za raziskovanje izvora covida-19. V nasprotju z njima štiri druge menijo, da je virus nastal naravno, dve pa se glede izvora še nista razjasnili.

icon-expand Uradniki niso komentirali, če bo poročilo na voljo tudi širši javnosti. FOTO: Dreamstime

Kot navaja novo ameriško obveščevalno poročilo, katerega trditve zagovarja tudi ameriško ministrstvo za energijo, je koronavirus najverjetneje ušel iz laboratorija v Vuhanu. V trditev imajo sicer "nizko zaupanje". Mnenje ameriškega ministrstva za energijo je pomembno predvsem z vidika nadzora, saj upravlja mrežo 17 ameriških laboratorijev, nekateri izmed njih pa se ukvarjajo s pomembnimi biološkimi raziskavami. Prav tako je ministrstvo ena izmed osmih članic posebne skupine za raziskovanje izvora koronavirusa. Nedavno informacijo, pridobljeno iz petstranskega dopolnila k zaupnemu poročilu, naj bi pregledal tudi WSJ, ki je o zadevi kot prvi poročal v nedeljo. Kot je po analizi poročila dejala novičarska organizacija, virus ni bil ustvarjen z namenom, da bi se ga uporabilo kot orožje. Uradniki niso komentirali, ali bo poročilo na voljo tudi širši javnosti. Pred prejetjem petstranskega obveščevalnega poročila je ameriško ministrstvo za energijo zagovarjalo, da "izvor virusa ni jasen".

icon-expand Policist pred laboratorijem v Vuhanu. FOTO: AP

Sklep oddelka pa ne temelji na že objavljenem poročilu FBI iz leta 2021. Kot namreč trdijo oboji, sta presoji z enakim zaključkom – da je virus umetnega izvora – nastali ločeno in povsem neodvisno druga od druge. Obveščevalna agencija je v omenjenem poročilu že pred časom prav tako sporočila, da je uhajanje iz laboratorija najverjetnejši vzrok za pojav koronavirusa. A ob tem opozarjajo, da so sodbo glede izvora sprejeli "z zmerno stopnjo zaupanja," poročata SkyNews in Wall Street Journal. Nekatere agencije razdvojene, druge zagovarjajo naravni izvor Štiri druge ameriške agencije menijo, da je virus povsem naravnega izvora. Pretekle trditve o nastanku virusa se sicer sklicujejo tudi na neidentificirano žival, s katere se je virus prenesel na ljudi.

icon-expand Tržnica v Vuhanu FOTO: Shutterstock

A kot spominja WSJ, dokazov, da bi se virus na človeka prenesel z živali, ni. Ravno to naj bi bil tudi razlog za drugačne zaključke. Prav tako se v Vuhanu nahaja več laboratorijev, ki so nastali z namenom raziskav respiratorne bolezni SARS. Tam se tako nahajajo laboratorij za virologijo, preprečevanje bolezni in biologijo. Dve agenciji glede nastanka covida-19 ostajata neodločeni, ena izmed njiju je tudi ameriška obveščevalna agencija CIA. "Nekatere obveščevalne skupnosti so prišle do zaključkov na eni strani, nekateri na drugi, številni pa so rekli, da preprosto nimajo dovolj informacij, da bi bili prepričani," je zadevo komentiral svetovalec za nacionalno varnost ZDA Jake Sullivan. Kaj so ameriški uradniki dejali v preteklih poročilih? Bidnova administracija je "elemente ameriške obveščevalne službe večkrat usmerila v rešitev tega vprašanja (nastanka virusa, op. a.)," je tudi dejal Sullivan. Biden naj bi ob tem izrecno zahteval, da se pri iskanju odgovorov in ocene nujno vključi tudi nacionalni laboratorij, saj da se s tem razširi področje raziskav. V tem času se je ameriška obveščevalna skupnost, ki jo sestavlja 18 agencij, vključno z uradi na ministrstvu za energijo, državnimi uradi in finančnim ministrstvom, objavilo že več poročil o izvoru covida. Pri pregledu nastanka sicer sodeluje osem agencij.