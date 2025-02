FBI po Trumpovem ukazu odkril na tisoče dokumentov o atentatu na Kennedyja

V torek je FBI sporočil, da na stotine na novo popisanih in digitaliziranih zapisov prej niso povezovali s primerom atentata na Kennedyja. Dokumente so zdaj prenesli v državno upravo za arhive in evidence, da jih bodo vključili v tekoči postopek razveljavitve tajnosti. FBI sicer ni navedel, kakšne informacije vsebujejo novoodkrite datoteke, poroča Sky News.

Warrenova komisija je bila uradna preiskovalna komisija, ki je bila ustanovljena le teden dni po atentatu. Komisija je dobila ime po njenem predsedniku Earlu Warrenu, takratnem predsedniku vrhovnega sodišča ZDA.

Leta 1964 so preiskavo atentata na Kennedyja zaključili z izjavo, da je Oswald deloval sam in da ni bilo nobenih dokazov o kakršni koli zaroti. Čeprav je javnost ugotovitve Warrenove komisije načeloma sprejela, je skepticizem t. i. teoretikov zarote v naslednjih letih mnoge privedel do tega, da so začeli dvomiti v uradno zgodbo o atentatu.

Različne teorije pravijo, da je bil strelec več kot le eden, da je za napadom stala CIA ali da je bila za umor odgovorna italijansko-ameriška mafija.

"Lahko vam povem, da so bile, glede na to, kar sem videla do zdaj, v prvem zaslišanju, ki je dejansko potekalo tukaj v kongresu, napake pri teoriji o enem naboju," je povedala Luna glede komisije Warren in dodala, da sta bila po njenem mnenju v atentat vpletena dva strelca.

Sklicevala se je tudi na teorijo, da je bila CIA o Oswaldu obveščena bolj, kot je trdila. "Želimo le resnico. Koliko je CIA vedela vnaprej? Imejte tudi v mislih: če z javnostjo deliš samo del informacij, se začnejo pojavljati teorije zarote. In menim, da so teorije zarote lahko škodljive," je povedala.

Medtem ko je bila večina datotek o atentatu na Kennedyja, torej več kot pet milijonov zapisov, objavljena, raziskovalci ocenjujejo, da 3000 datotek ni bilo objavljenih, češ da so bile objavljene samo delno ali pa sploh niso bile objavljene.