FBI posvaril: Iran in Rusija imata podatke o ameriških volivcih

Ratcliffe je dodal še, da bi lahko tako Iranci kot Rusi podatke o volivcih, ki so jih uspeli pridobiti, izkoristili za poskus " posredovanja lažnih informacij volivcem, ki bodo povzročile zmedo in spodkopale zaupanje v ameriško demokracijo".

V njih naj bi pisalo: " Na volilnin dan boste glasovali za Trumpa ali pa bomo prišli po vas! Spremenite svojo strankarsko pripadnost v republikansko, nato pa nas obvestite, da ste prejeli naše sporočilo in da ga boste upoštevali." To sicer ni logično, glede na to, da naj bi si Iran želel, da na volitvah zmaga demokrat Joseph Biden.

Njihova preiskava je med drugim pokazala, da je Iran v imenu skrajno desničarske skupine Proud boys (Ponosni fantje), ki podpira predsednika ZDA Donalda Trumpa , demokratom in volivcem v neodločenih državah (swing states), kot so Florida, Pensilvanija, Arizona in Aljaska, pošiljal elektronska sporočila z grozilno vsebino, da bi jih ustrahoval in spodbujal nemire, poroča BBC.

Nacionalni direktor za obveščevalne dejavnosti John Ratcliffe je na novinarski konferenci razkril, da sta tako Iran kot Rusija uspela pridobiti podatke o registriranih ameriških volivcih in jih zlorabila za poskus vplivanja nanje in ustrahovanje.

Rusija in Iran obtožbe zanikata

Tako Rusija kot Iran kakršnokoli vmešavanje v ameriške volitve zanikata. Predstavnik iranskega zunanjega ministrstva Saed Khatibzadeh je za državno televizijo povedal, da so takšne trditve "ponavljajoče se, brez osnove in napačne". "Kot smo že večkrat povedali, za Iran je povsem nepomembno, kdo zmaga na teh volitvah," je dodal.

Predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov je za BBC povedal: "To je precej nesrečno. Takšne obtožbe prihajajo vsak dan, a so popolnoma neutemeljene, zanje ne obstajajo nobeni dokazi," je dejal in dodal, da gre po vsej verjetnosti za neke interne politične spletke.

Predsednik Ponosnih fantov Enrique Tarrio pa je zanikal, da gre za njihova sporočila, pač pa naj bi nekdo ugrabil njihov naslov.

Direktor FBI miri: Vaš glas bo štel!

V več ameriških zveznih državah so podatki o volivcih sicer javno dostopni, v nekaterih pa le preko posebnega zahtevka. Vsaka država posebej ima urejene pogoje o tem, kdo lahko do teh podatkov dostopa, kateri podatki so na voljo in zakaj se lahko uporabijo.

Ratcliffu se je na novinarski konferenci pridružil tudi direktor FBIChristopher Wray, ki je zatrdil, da je ameriški volilni sistem še vedno varen. "Lahko ste sigurni v to, da bo vaš glas na volitvah štel. Preuranjene in nepreverjene trditve v nasprotno jemljite z zdravo mero skepticizma," je še dejal.

Konkretnih podatkov o tem, kako so bili podatki pridobljeni, in kaj z njimi počne Rusija, sogovornika sicer nista podala.

Je pa še kako živ spomin na leto 2016, ko so preiskave potrdile, da so Trumpu do zmage pomagali prav Rusi, česar pa on še vedno noče priznati. Rusija naj bi tako tudi zdaj, štiri leta pozneje, uporablja preizkušene metode iz leta 2016 – računalniške vdore, dezinformacije po družbenih medijih in poskuse vdora v volilne sisteme.