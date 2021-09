FBI potrdil: Truplo pripada pogrešani blogerki

Petitovo niso videli, odkar se je njen izbranec 1. septembra z večmesečnega potovanja vrnil domov sam. Družina Petitove je njeno izginotje prijavila deset dni kasneje. Gabby in Brian sta sicer junija zapustila New York, se z belim kombijem odpravila proti zahodu in načrtovala obisk narodnih parkov ter potovanje dokumentirala na družbenih medijih. Petitova je svojo zadnjo fotografijo objavila 25. avgusta.

FBI-jevi agentje so v ponedeljek preiskali dom družine Laundrie. Iz hiše so odnesli številne predmete, odvlekli so tudi kabriolet Ford Mustang. Kasneje so starše odpeljali na zaslišanje. Policija v North Portu je sporočila, da so v iskanje Laundrieja vključili posebne pse, ki so jih seznanili z vonjem Brianovih oblačil, in posebne brezpilotne letalnike, a da za zdaj nimajo sreče, saj je imel zaročenec pred policijskimi preiskovalci tridnevno prednost.