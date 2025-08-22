Svetli način
Tujina

FBI preiskal dom nekdanjega Trumpovega svetovalca

Washington, 22. 08. 2025 16.49

Avtor
STA , U.Z.
Agenti ameriške zvezne policije FBI so preiskali dom nekdanjega zaveznika predsednika Donalda Trumpa in svetovalca za nacionalno varnost Johna Boltona v Bethesdi, predmestju Washingtona. Poskušali naj bi ugotoviti, ali je Bolton nezakonito posedoval ali delil zaupne informacije.

Agente FBI naj bi opazili tudi pred stavbo v Washingtonu, kjer ima John Bolton pisarno, navaja britanski BBC.

"NIHČE ni nad zakonom... agenti FBI na misiji," je na družbenem omrežju X zapisal direktor FBI Kash Patel, ne da bi razkril podrobnosti preiskave. Njegovo objavo je delila pravosodna ministrica Pam Bondi in dopisala, da bo pravici vedno zadoščeno. "O varnosti Amerike se ne da pogajati," je dodala.

Bolton, ki je bil nepravilnega ravnanja z zaupnimi informaciji v preteklosti že obtožen, a je bila tožba med mandatom Trumpovega predhodnika Joeja Bidna leta 2021 umaknjena, se na dogajanje še ni odzval. Po poročanju televizije CBS zaenkrat sicer še ni obtožen ničesar.

Hiša Johna Boltona
Hiša Johna Boltona FOTO: AP

Trump je med obiskom muzeja Bele hiše na vprašanje o današnji preiskavi odgovoril, da nad Boltonom ni navdušen, a da tudi ni vedel za preiskavo. "Nič nisem vedel o tem, šele danes zjutraj sem videl, da so opravili preiskavo," je dejal in dodal, da bi preiskovalci lahko ugotovili, da je Bolton "zelo nedomoljuben".

Bolton je bil poldrugo leto Trumpov svetovalec za nacionalno varnost, kasneje pa je postal njegov kritik. Zaščito tajne službe je dobil leta 2021, ko so ameriški obveščevalci ugotovili, da mu Iran streže po življenju. Trump mu je nato kmalu po ponovnem prevzemu predsedniškega položaja zaščito odvzel.

Hiša Johna Boltona
Hiša Johna Boltona FOTO: AP

V času treh republikanskih vlad, začenši z vlado Ronalda Reagana v osemdesetih letih prejšnjega stoletja, je Bolton sicer deloval zlasti na pravosodnem in zunanjem ministrstvu. V času vladavine Georgea Busha mlajšega je bil veleposlanik ZDA pri Združenih narodih.

KOMENTARJI (3)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Zmaga Ukrajini
22. 08. 2025 17.12
-1
Jasno je, da so se trampljevi lotili Boltona izključno zato, ker kritizira trampeljna. In pri tem sploh ni tako oster, kot bi lahko bil. Vsekakor je Bolton profi od profija, ... to pa je nekaj, o čemer lahko trampelj samo sanja.
ODGOVORI
1 2
Zmaga Ukrajini
22. 08. 2025 17.14
-1
Vsekakor še ena velika sramota za oranžnega klovna in njegovo politiko, ki jo očitno grdo zlorablja v namene političnega obračunavanja s kritiki - enkrat z novinarji, drugič pa kar z bivšimi politiki in sodelavci.
ODGOVORI
1 2
Betuul
22. 08. 2025 17.04
Faj bi bilo da bi v zastavi zda med zvezdicami narisal še izraelsko zvezdo!
ODGOVORI
0 0
