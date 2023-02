FBI preiskuje Bidnov dom v Delawaru

Pred tem so zaupne dokumente preiskovalci konec lanskega leta našli v Bidnovi bivši pisarni v Washingtonu ter v garaži na njegovem domu v Delawaru. Januarja letos so po pregledu hiše v Delawaru našli še šest zaupnih dokumentov.

Preiskovalci so imeli po besedah Bauerja dostop do vseh prostorov v hiši. Del dokumentov je iz časa, ko je bil Biden med letoma 1973 in 2009 še senator, del pa iz časa, ko je bil ameriški podpredsednik.

Ameriški predsedniki oziroma podpredsedniki morajo sicer zaupne dokumente po koncu mandata predati nacionalnemu arhivu.

Bauer je v izjavi dejal, da je bila tokratna preiskava načrtovana in da poteka "ob polni predsednikovi podpori in sodelovanju". Po njegovih besedah se je ta zaradi "operativne varnosti in integritete" začela "brez vnaprejšnjega obvestila javnosti", poroča britanski BBC.

Pravosodni minister Merrick Garland je za vodenje preiskave glede dokumentov že pred časom imenoval posebnega tožilca Roberta Hura. Že lani je za preiskavo dokumentov, ki jih je iz Bele hiše odnesel nekdanji predsednik ZDA Donald Trump, imenoval posebnega tožilca Jacka Smitha.

Vendar pa sta primera različna. Trump dokumentov ni hotel vrniti, pri Bidnu pa naj bi šlo za malomarno ravnanje z njimi. Kot je ameriški predsednik dejal pred časom, je njegova ekipa storila, "kar bi morala storiti", in v celoti sodeluje pri preiskavi.