FBI preiskuje eksplozijo vozila na ameriško-kanadski meji

Zvezne oblasti v Buffalu v ameriški zvezni državi New York preiskujejo eksplozijo vozila na mejnem prehodu med ZDA in Kanado. Mavrični most, ki pri znamenitih Niagarskih slapovih povezuje ameriški Buffalo in kanadsko Niagaro, je trenutno zaprt. Zvezni policiji na obeh straneh pa preiskujeta incident.

Incident se je zgodil na mostu Rainbow Bridge (Mavrični most) na meji blizu Niagarskih slapov, dan pred zahvalnim dnevom v ZDA, ki je eden najbolj prometno obremenjenih dni v letu. FBI se glede eksplozije vozila usklajuje z lokalnimi, državnimi in zveznimi organi, so sporočili na omrežju X, prej znanem kot Twitter. "Ker je dogajanje v teku, je to vse, kar lahko povemo v tem trenutku," poroča CNN. Časopis Niagara Gazette poroča, da je osebno vozilo, v katerem sta bili dve osebi, hitro zapeljalo iz ameriške strani, prebilo ograjo in se na kanadski strani zaletelo v mejno hiško, nakar je odjeknila močna eksplozija. Obe osebi v avtomobilu naj bi umrli, eden od mejnih agentov pa je bil ranjen. Priče so za omenjeni časopis povedale, da so malo pred prihodom policije slišale nekaj, podobnega eksploziji in zagledale oblak dima."Slišali smo, da se je nekaj razbilo. Videli smo ogenj in gost črn dim," je dejala ena od njih.

CNN medtem poroča, da je bilo v incident vpleteno vozilo, ki je poskušalo vstopiti v ZDA. Morebitnega terorizma ne omenjajo. "Pravzaprav ne vemo veliko – le to, da je neko vozilo poskušalo priti v ZDA in da so zaprli obe strani mostu," je za CNN povedal Aaron Ferguson, predstavnik za obveščanje javnosti v mestu Niagarski slapovi.

