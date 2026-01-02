Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

FBI preprečil teroristični napad, ki naj bi ga načrtoval 18-letnik

Washington, 02. 01. 2026 20.27 pred 58 minutami 1 min branja 9

Avtor:
M.S. STA
Christian Sturdivant

Predstavniki pravosodnega ministrstva ZDA in zvezne policije FBI so sporočili, da so v Severni Karolini preprečili teroristični napad, ki naj bi ga na silvestrovo načrtoval 18-letni Christian Sturdivant. Kot poroča televizija NBC, naj bi bil nesojeni napadalec simpatizer Islamske države (IS).

Christiana Sturdivanta so za zdaj obtožili nudenja podpore tuji teroristični organizaciji, načrtoval pa naj bi napad na trgovino in lokal hitre prehrane Burger King v kraju Mint Hill nedaleč od mesta Charlotte. Obtoženec je bil sicer uslužbenec Burger Kinga, kjer naj bi načrtoval napad, poroča NBC.

Agent FBI James Barnacle je na novinarski konferenci povedal, da je Sturdivant teroristični napad načrtoval že dlje časa, tega novoletnega pa skoraj leto dni. Veliko časa naj bi prebil na internetu in prebiral gradiva, povezana s teroristično organizacijo, sam pa je tudi ustvarjal videoposnetke o IS, ki jih je objavljal na družbenem omrežju TikTok.

Med izvršitvijo preiskovalnega naloga so na njegovem domu našli zapiske z načrtom napada in sredstva za napad (kladivo, nože, rokavice, neprebojni jopič) in sporočilo, da upa, da ga bo policija po napadu ubila. Obtožnica trdi, da ni bil izbirčen glede tarč napada in je želel pobijati nemuslimane, pripadnike skupnosti LGBTQ, policiste in vojake.

Sturdivanta so začeli spremljati leta 2022, ko se je kot mladoletnik, oblečen v črno in oborožen s kladivom, odpravil ubit soseda. To mu je preprečil dedek, zato ni bil obtožen. Poslali so ga na psihiatrično zdravljenje, ki pa očitno ni bilo uspešno, poroča NBC.

Christian Sturdivant fbi zda

Kdo je kriv za fiasko v Budvi? Hrvaški lastnik: Gre za sabotažo

KOMENTARJI9

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
enajstdvanajst1
02. 01. 2026 21.29
tI MUSLIMANI SOVRAZIJO AMERRIKO IN EVROPO PA VSEENO BI SE VSI RATI PRETIHOTAPILI K NAM.... pa če imaš rad alaha ostani tam v aziji pabodi srečen!
Odgovori
0 0
Watcherman
02. 01. 2026 21.11
Je ta tudi produkt Amerike phahaha?.
Odgovori
-1
0 1
Gutenberg
02. 01. 2026 21.01
18? Zgleda blizu 30 ...
Odgovori
+3
3 0
PoldeVeliki
02. 01. 2026 20.41
STOP GOLOBIZMU
Odgovori
+1
8 7
Pamir
02. 01. 2026 20.46
Brez jufkota ti živeti ni.
Odgovori
+1
7 6
Krošnja
02. 01. 2026 21.07
Nvm, ni Golob bozja volja, vsaj po verakih prepricanjih? Ce bo bog dal bo pa se 1x
Odgovori
-3
1 4
AugustLandmesser
02. 01. 2026 20.40
zanimovo...tale fante je kolega od čudovitega trumpovega kolega , ki ga je gostil v beli hiši...Abu Mohamed Al Golani - prej isil , al kaida ...sedaj predsednik Sirije...Pa jim je bil zelo napoti leta dolgo demokratično izvoljeni sirski predsednik Asad
Odgovori
-2
3 5
asdfghjklč
02. 01. 2026 20.38
No, zdaj pa ga poslati našim rusofilom, oni obožujejo isis in njihove podpornike.
Odgovori
+3
7 4
Pamir
02. 01. 2026 20.45
Rusi so isis zradirali v Siriji v enem tednu, medtem ko se je zahod boril pred tem proti isisu neuspešno več let.Komentiraj raje padanje snega ali kotalkanje.
Odgovori
+1
5 4
bibaleze
Portal
Kljub ločitvi sin ostaja prioriteta
V Mariboru Tisa, v Ljubljani Sara: prvi novorojenčki leta 2026
V Mariboru Tisa, v Ljubljani Sara: prvi novorojenčki leta 2026
Hči se je rodila točno ob polnoči novega leta
Hči se je rodila točno ob polnoči novega leta
Kako naučiti otroka empatije: 5 učinkovitih načinov
Kako naučiti otroka empatije: 5 učinkovitih načinov
zadovoljna
Portal
Visoka starostna razlika ju ne bo ločila
Pozabite na detox: dietetik razkriva ključ do zdravega povratka v rutino
Pozabite na detox: dietetik razkriva ključ do zdravega povratka v rutino
Dnevni horoskop: Levi bodo igrivi, strelce čaka nov začetek
Dnevni horoskop: Levi bodo igrivi, strelce čaka nov začetek
Plašč, brez katerega to zimo enostavno ne gre
Plašč, brez katerega to zimo enostavno ne gre
vizita
Portal
Psihologi razkrivajo miselni pristop, ki pomaga ohranjati pozitivnost
Kaj morate vedeti o nevarnosti ptičje gripe?
Kaj morate vedeti o nevarnosti ptičje gripe?
Nenadna intoleranca na alkohol? Vzroki se skrivajo tu
Nenadna intoleranca na alkohol? Vzroki se skrivajo tu
Zakaj hitre diete vedno propadejo?
Zakaj hitre diete vedno propadejo?
cekin
Portal
Ženska z ADHD dobila tožbo proti delodajalcu
Tako ravnanje z denarjem vam lahko spremeni življenje
Tako ravnanje z denarjem vam lahko spremeni življenje
'Starši so mislili, da je to najbolj neumna zamisel'
'Starši so mislili, da je to najbolj neumna zamisel'
Oni bodo največ zaslužili v 2026
Oni bodo največ zaslužili v 2026
moskisvet
Portal
Ozdravljen alkoholik opozarja: 'To je prvi znak, da imate težave'
Anthony Hopkins praznuje 50 let treznosti
Anthony Hopkins praznuje 50 let treznosti
Kako varno odstraniti led z avtomobilskih stekel?
Kako varno odstraniti led z avtomobilskih stekel?
Takšne so posledice, če spimo manj kot 6 ur na noč
Takšne so posledice, če spimo manj kot 6 ur na noč
dominvrt
Portal
Kako po praznikih odstraniti madeže s preprog in oblazinjenega pohištva?
Kako do sladkih breskev? Znebite se strahu pred škarjami!
Kako do sladkih breskev? Znebite se strahu pred škarjami!
Veterinarji opozarjajo: zaščitite svojega ljubljenčka
Veterinarji opozarjajo: zaščitite svojega ljubljenčka
Metoda, ki obljublja pospravljeno stanovanje v manj kot 20 minutah
Metoda, ki obljublja pospravljeno stanovanje v manj kot 20 minutah
okusno
Portal
Kako pravilno skuhamo ajdovo kašo?
Top nedeljska kosila po izboru naših bralcev
Top nedeljska kosila po izboru naših bralcev
Super filmi in serije za kuharske navdušence
Super filmi in serije za kuharske navdušence
Preproste sladice, ki so navdušile v 2025
Preproste sladice, ki so navdušile v 2025
voyo
Portal
Podarjeno srce
Sandokan
Sandokan
Sisi
Sisi
Top Gun: Maverick
Top Gun: Maverick
24ur.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1425