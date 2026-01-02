FBI preprečil teroristični napad, ki naj bi ga načrtoval 18-letnik

Christiana Sturdivanta so za zdaj obtožili nudenja podpore tuji teroristični organizaciji, načrtoval pa naj bi napad na trgovino in lokal hitre prehrane Burger King v kraju Mint Hill nedaleč od mesta Charlotte. Obtoženec je bil sicer uslužbenec Burger Kinga, kjer naj bi načrtoval napad, poroča NBC.

Agent FBI James Barnacle je na novinarski konferenci povedal, da je Sturdivant teroristični napad načrtoval že dlje časa, tega novoletnega pa skoraj leto dni. Veliko časa naj bi prebil na internetu in prebiral gradiva, povezana s teroristično organizacijo, sam pa je tudi ustvarjal videoposnetke o IS, ki jih je objavljal na družbenem omrežju TikTok.

Med izvršitvijo preiskovalnega naloga so na njegovem domu našli zapiske z načrtom napada in sredstva za napad (kladivo, nože, rokavice, neprebojni jopič) in sporočilo, da upa, da ga bo policija po napadu ubila. Obtožnica trdi, da ni bil izbirčen glede tarč napada in je želel pobijati nemuslimane, pripadnike skupnosti LGBTQ, policiste in vojake.

Sturdivanta so začeli spremljati leta 2022, ko se je kot mladoletnik, oblečen v črno in oborožen s kladivom, odpravil ubit soseda. To mu je preprečil dedek, zato ni bil obtožen. Poslali so ga na psihiatrično zdravljenje, ki pa očitno ni bilo uspešno, poroča NBC.