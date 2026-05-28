FBI pri nekdanjem visokem uradniku našel več kot 300 zlatih palic

Nekdanjega ameriškega vladnega uradnika Davida Rusha so aretirali, potem ko so preiskovalci Zveznega preiskovalnega urada (FBI) v njegovi hiši odkrili približno 303 zlate palice, vsaka naj bi tehtala okoli en kilogram. Skupna vrednost zaseženega zlata po trenutnih cenah presega 40 milijonov dolarjev, navaja BBC. Poleg tega so našli še približno dva milijona dolarjev gotovine in 35 luksuznih ur, med njimi več znamke Rolex.

Po sodnih dokumentih naj bi Rush med novembrom 2025 in marcem 2026 večkrat zaprosil ameriško vlado za velike količine tujega denarja in zlata, ki naj bi bili namenjeni "stroškom, povezanim z delom". Ta sredstva je tudi prejel, vendar kasneje ni bilo mogoče najti nobenih uradnih evidenc o njihovi uporabi ali vračilu.