FBI pri nekdanjem visokem uradniku našel več kot 300 zlatih palic

Nekdanjega ameriškega vladnega uradnika Davida Rusha so aretirali, potem ko so preiskovalci Zveznega preiskovalnega urada (FBI) v njegovi hiši odkrili približno 303 zlate palice, vsaka naj bi tehtala okoli en kilogram. Skupna vrednost zaseženega zlata po trenutnih cenah presega 40 milijonov dolarjev, navaja BBC. Poleg tega so našli še približno dva milijona dolarjev gotovine in 35 luksuznih ur, med njimi več znamke Rolex.
Po sodnih dokumentih naj bi Rush med novembrom 2025 in marcem 2026 večkrat zaprosil ameriško vlado za velike količine tujega denarja in zlata, ki naj bi bili namenjeni "stroškom, povezanim z delom". Ta sredstva je tudi prejel, vendar kasneje ni bilo mogoče najti nobenih uradnih evidenc o njihovi uporabi ali vračilu.
Primer se je začel z notranjo preiskavo v Centralni obveščevalni agenciji (CIA), kjer je Rush do nedavnega zasedal visoko funkcijo in imel dostop do strogo zaupnih informacij. Ko so v agenciji zaznali morebitne kršitve zakonodaje, je direktor CIA John Ratcliffe zadevo predal FBI v nadaljnjo kriminalistično preiskavo.
Rush naj bi poleg tega lažno navajal podatke o izobrazbi in vojaški službi ter neupravičeno koristil plačani vojaški dopust. Tožilstvo mu očita kaznivo dejanje kraje javnega denarja, medtem ko razlogov, zakaj je zlato hranil doma, sodni dokumenti ne navajajo, piše BBC.
Rush je trenutno v priporu in čaka na sodno obravnavo. Njegov odvetnik se za zdaj ni odzval z javnim komentarjem, CIA prav tako še ni podala uradnega odziva.
