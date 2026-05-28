Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

FBI pri nekdanjem visokem uradniku našel več kot 300 zlatih palic

Washington, 28. 05. 2026 08.00 pred 19 minutami 2 min branja 1

Avtor:
L.M.
Zlate palice

Preiskovalci FBI so pri nekdanjem visokem uslužbencu CIE odkrili za več kot 40 milijonov dolarjev (približno 34 milijonov evrov) zlatih palic, gotovine in luksuznih ur. Osumljen je poneverb državnega denarja in navajanja lažnih podatkov o svoji karieri.

Nekdanjega ameriškega vladnega uradnika Davida Rusha so aretirali, potem ko so preiskovalci Zveznega preiskovalnega urada (FBI) v njegovi hiši odkrili približno 303 zlate palice, vsaka naj bi tehtala okoli en kilogram. Skupna vrednost zaseženega zlata po trenutnih cenah presega 40 milijonov dolarjev, navaja BBC. Poleg tega so našli še približno dva milijona dolarjev gotovine in 35 luksuznih ur, med njimi več znamke Rolex.

Po sodnih dokumentih naj bi Rush med novembrom 2025 in marcem 2026 večkrat zaprosil ameriško vlado za velike količine tujega denarja in zlata, ki naj bi bili namenjeni "stroškom, povezanim z delom". Ta sredstva je tudi prejel, vendar kasneje ni bilo mogoče najti nobenih uradnih evidenc o njihovi uporabi ali vračilu.

Cia
Cia
FOTO: Shutterstock

Primer se je začel z notranjo preiskavo v Centralni obveščevalni agenciji (CIA), kjer je Rush do nedavnega zasedal visoko funkcijo in imel dostop do strogo zaupnih informacij. Ko so v agenciji zaznali morebitne kršitve zakonodaje, je direktor CIA John Ratcliffe zadevo predal FBI v nadaljnjo kriminalistično preiskavo.

Rush naj bi poleg tega lažno navajal podatke o izobrazbi in vojaški službi ter neupravičeno koristil plačani vojaški dopust. Tožilstvo mu očita kaznivo dejanje kraje javnega denarja, medtem ko razlogov, zakaj je zlato hranil doma, sodni dokumenti ne navajajo, piše BBC.

Rush je trenutno v priporu in čaka na sodno obravnavo. Njegov odvetnik se za zdaj ni odzval z javnim komentarjem, CIA prav tako še ni podala uradnega odziva.

David Rush FBI CIA preiskava

Jill Biden: Mislila sem, da je mož med debato doživel kap

24ur.com Podjetnika iz Posavja sumijo goljufije, oškodovanja upnikov, zlorabe položaja ...
24ur.com Z računa spletne menjalnice mu je 'izmaknil' več kot sto tisočakov
24ur.com Nasedel prevari: želel oplemeniti svoja sredstva, a izgubil 20 tisočakov
24ur.com Začetek sojenja propadlemu kripto velikanu, ki je obtožen stomilijonske podkupnine
24ur.com Filmska zgodba podkupljivega sodnika: kozarci, pobeg in ugrabitev
24ur.com Zaupal goljufu in ostal brez več tisoč evrov
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 8
  • 6
  • 9
  • 10
  • 12
  • 11
  • 16
  • 18
  • 20
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
mackon08
28. 05. 2026 08.22
Je čuval zlato doma, ker v banki ni varno. Mu bodo še hrambo plačali.
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Ime, ki ga za svoje hčere vse pogosteje izbirajo znane Slovenke
Je mit o britju glavice za močnejše lase privlečen za lase?
Je mit o britju glavice za močnejše lase privlečen za lase?
Ljubezen ali navada: kako prepoznati, ali ste v zvezi še vedno srečni
Ljubezen ali navada: kako prepoznati, ali ste v zvezi še vedno srečni
Njen odnos z materjo razpada že leta
Njen odnos z materjo razpada že leta
zadovoljna
Portal
Ganljivo sporočilo, ki ga je delila znana Slovenka
Dnevni horoskop: Ovni bodo spontani, biki hrepenijo po miru
Dnevni horoskop: Ovni bodo spontani, biki hrepenijo po miru
Kavbojke iz 90-ih se vračajo v modo, nosile jih bomo vse
Kavbojke iz 90-ih se vračajo v modo, nosile jih bomo vse
Kdo bo letos nastopil na festivalu Pivo in cvetje?
Kdo bo letos nastopil na festivalu Pivo in cvetje?
vizita
Portal
To se zgodi telesu po 60. letu, če se kopiči odvečna maščoba
Pogost vitamin, ki lahko pomaga telesu, da se brani proti raku
Pogost vitamin, ki lahko pomaga telesu, da se brani proti raku
Te vrste dejavnosti vam lahko pomagajo, da se bolje starate – in ne, ne gre za vadbo
Te vrste dejavnosti vam lahko pomagajo, da se bolje starate – in ne, ne gre za vadbo
Strokovnjaki pravijo, da najboljše zdravilo za bolečine v sklepih ni tisto, kar si mislite
Strokovnjaki pravijo, da najboljše zdravilo za bolečine v sklepih ni tisto, kar si mislite
cekin
Portal
Hrvatica naj bi v enem letu zaslužila okrog 780 tisoč evrov: "Najbogatejša na Balkanu"
Škandal zaradi žaljive izjave direktorja
Škandal zaradi žaljive izjave direktorja
Imate preveliko stanovanje? Rešitev, ki prinaša tudi več tisoč evrov prihranka
Imate preveliko stanovanje? Rešitev, ki prinaša tudi več tisoč evrov prihranka
Tri realne situacije: ostanete brez službe, imate pa kredit
Tri realne situacije: ostanete brez službe, imate pa kredit
moskisvet
Portal
Kje v Evropi dobiš brezplačno vodo iz pipe in kje jo plačaš?
Breskvica po razhodu skriva novo ljubezen? Ne, ni Luka Dončić
Breskvica po razhodu skriva novo ljubezen? Ne, ni Luka Dončić
Pozabili ohladiti pivo? Ta trik ga ohladi v samo 5 minutah
Pozabili ohladiti pivo? Ta trik ga ohladi v samo 5 minutah
To ni prizor, ki bi ga pričakovali iz Vatikana: papež za volanom Ferrarija
To ni prizor, ki bi ga pričakovali iz Vatikana: papež za volanom Ferrarija
dominvrt
Portal
Srebrne ribice v domu: kako jih učinkovito odstraniti
Kako izbrati poletno posteljnino za hladen in udoben spanec brez potenja
Kako izbrati poletno posteljnino za hladen in udoben spanec brez potenja
Bojanova ekipa razkriva: ena napaka, zaradi katere projekt hitro razpade
Bojanova ekipa razkriva: ena napaka, zaradi katere projekt hitro razpade
Napeto do zadnjega trenutka – potem pa presenečenje, ki ogreje srce
Napeto do zadnjega trenutka – potem pa presenečenje, ki ogreje srce
okusno
Portal
Najboljši način za pogrevanje pice, ki ga redko kdo uporablja
Skillet cookie: viralni piškot iz ponve, pripravljen v manj kot pol ure
Skillet cookie: viralni piškot iz ponve, pripravljen v manj kot pol ure
Kosilo iz pečice, ki reši dan: brez kuhanja in brez stresa
Kosilo iz pečice, ki reši dan: brez kuhanja in brez stresa
Makovo pecivo na lončke: star recept, ki nikoli ne razočara
Makovo pecivo na lončke: star recept, ki nikoli ne razočara
voyo
Portal
Ja, Chef!
Kmetija
Kmetija
Dekle iz doline
Dekle iz doline
Sanjski moški
Sanjski moški
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1725