FBI prijel žvižgača, ki je razkril izraelske načrte za maščevanje Iranu

Kot poroča CNN, je ameriško pravosodno ministrstvo pretekli teden vložilo obtožnico zoper Asifa W. Rahmana zaradi namerne hrambe in izdaje visoko zaupnih obveščevalnih podatkov. FBI ga je prijel v Kambodži, prvič pa bi se moral na sodišču pojaviti na otoku Gvam, a je ministrstvo zveznega sodnika zaprosilo, da moškega premestijo v Virginijo, kjer bo potekalo sojenje.

Po navedbah vira, ki je spregovoril za CNN, je Rahman zaposlen pri ameriški centralno obveščevalni agenciji (Cia) in je imel dostop do občutljivih in zaupnih podatkov.

Dokumente z oznako strogo zaupno je sredi oktobra na omrežju Telegram objavil račun z imenom "Middle East Spectator". V dokumentih so bile opisane priprave Izraelcev na povračilni napad na Iran in vojaške vaje izraelskih zračnih sil.