FBI pred Bidnovo inavguracijo svari pred ponovnimi oboroženimi izgredi

"Opozorili so, da če bo kongres s pomočjo 25. amandmaja odstavil predsednika ZDA, bo prišlo do velike vstaje," piše v FBI-jevem dokumentu. Oborožena skupina poziva k "vdorom v državne, lokalne in zvezne vladne urade ter upravne zgradbe," sporoča FBI.

Protesti so načrtovani v vseh glavnih mestih ameriških zvezih držav od 16. do 20. januarja in pred Kapitolom od 17. do 20. januarja. FBI je obvestil tudi že državne in lokalne policije, da se pripravijo na morebitno nasilje, s katerim grozijo skrajno desne skupine. Dokument pojasnjuje, da za napovedanimi nemiri stoji nasilna skrajno desničarska skupina, imenovana Boogaloo. Njegovi pripadniki verjamejo, da se je vladi treba upreti z oboroženimi akcijami, ki lahko privedejo tudi do državljanske vojne.