FBI ujel 'mamilarskega kralja' Ryana Weddinga

"Zahvaljujoč vodstvu predsednika Trumpa in njegovi predanosti organom pregona na svetovni ravni sta Ministrstvo za pravosodje in FBI danes zjutraj uradno prijela šestega na seznamu najbolj iskanih ubežnikov preteklega leta," je na družbenem omrežju X zapisal direktor FBI Kash Patel. Ob tem se je zahvalil še ameriški generalni tožilki Pam Bondi, državnemu tožilstvu v Los Angelesu in tamkajšnji izpostavi ameriškega preiskovalnega urada.
"Ryana Jamesa Weddinga so sinoči pridržali v Mehiki, kjer se je skrival že več kot desetletje, od leta 2024 pa ga iščejo zaradi trgovine s kokainom in umora," je med drugim še sporočil Patel in zatrdil, da je bilo sodelovanje Mehike ključnega pomena. "Ta operacija je rezultat izjemnega sodelovanja in timskega dela z mehiško vlado. Posebna zahvala našim neverjetnim partnerjem v Mehiki, ki so to omogočili – predsednici Sheinbaumovi, sekretarju Harfuchu, veleposlaniku Ronu Johnsonu in drugim," je dejal.
Bondijeva pa je nato na X-u objavila, da je nekdanji deskar, danes "nasilni kokainski kralj" že na poti v ZDA, "kjer se bo soočil s pravico".
Česa je obtožen?
44-letni Wedding je obtožen vodenja obsežne kriminalne združbe, ki se ukvarja s preprodajo drog. V Los Angeles naj bi letno pretihotapili približno 60 ton kokaina, je povedala Bondijeva. Združba je delovala po vsej Severni Ameriki in drugih državah ter je bila tudi največja 'dobaviteljica' kokaina v Kanado, kar ji je letno prineslo približno milijardo dolarjev (okoli 850 milijonov evrov) dobička.
Poleg tega je Wedding obtožen tudi umora priče, vplivanja na priče in ustrahovanja, ter pranja denarja.
FBI, polno ime Federal Bureau of Investigation (Zvezni preiskovalni urad), je glavna domača obveščevalna agencija in organ kazenskega pregona Združenih držav Amerike. Njegova naloga je varovati ZDA pred terorističnimi, obveščevalnimi in kaznivimi dejavnostmi ter zagotavljati spoštovanje zakonov Zvezne vlade. FBI deluje na širokem spektru področij, vključno z bojem proti organiziranemu kriminalu, belim ovratnikom, korupciji, računalniškemu kriminalu in mednarodnim zločinom.
