FBI ujel 'mamilarskega kralja' Ryana Weddinga

"Zahvaljujoč vodstvu predsednika Trumpa in njegovi predanosti organom pregona na svetovni ravni sta Ministrstvo za pravosodje in FBI danes zjutraj uradno prijela šestega na seznamu najbolj iskanih ubežnikov preteklega leta," je na družbenem omrežju X zapisal direktor FBI Kash Patel. Ob tem se je zahvalil še ameriški generalni tožilki Pam Bondi, državnemu tožilstvu v Los Angelesu in tamkajšnji izpostavi ameriškega preiskovalnega urada.

"Ryana Jamesa Weddinga so sinoči pridržali v Mehiki, kjer se je skrival že več kot desetletje, od leta 2024 pa ga iščejo zaradi trgovine s kokainom in umora," je med drugim še sporočil Patel in zatrdil, da je bilo sodelovanje Mehike ključnega pomena. "Ta operacija je rezultat izjemnega sodelovanja in timskega dela z mehiško vlado. Posebna zahvala našim neverjetnim partnerjem v Mehiki, ki so to omogočili – predsednici Sheinbaumovi, sekretarju Harfuchu, veleposlaniku Ronu Johnsonu in drugim," je dejal.