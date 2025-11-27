FBI zasegel 13-milijonski mercedes 'olimpijskega narkošefa'

Uradniki so povedali, da je bilo izjemno redko vozilo zaseženo med vrsto usklajenih racij, povezanih z novimi obtožnicami proti Ryanu Weddingu in več njegovim sodelavcem. Preiskovalci pravijo, da je avtomobil, eden od le šestih izdelanih, povezan s premoženjem, pridobljenim prek domnevnega Weddingovega mamilarskega imperija.

Zaseg se je zgodil v času, ko so ameriški uradniki močno okrepili prizadevanja za iskanje Weddinga, nekdanjega kanadskega olimpijskega deskarja na snegu, ki je postal eden najbolj iskanih ubežnikov v Severni Ameriki. State Department je nedavno zvišal nagrado za informacije, ki bi vodile do njegove aretacije, na 15 milijonov dolarjev, dodatne nagrade pa so bile ponujene tudi za neidentificirane oborožene moške, ki so letos v Medellínu v Kolumbiji ubili potencialno pričo.