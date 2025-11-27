FBI zasegel 13-milijonski mercedes 'olimpijskega narkošefa'

Uradniki so povedali, da je bilo izjemno redko vozilo zaseženo med vrsto usklajenih racij, povezanih z novimi obtožnicami proti Ryanu Weddingu in več njegovim sodelavcem. Preiskovalci pravijo, da je avtomobil, eden od le šestih izdelanih, povezan s premoženjem, pridobljenim prek domnevnega Weddingovega mamilarskega imperija.
Zaseg se je zgodil v času, ko so ameriški uradniki močno okrepili prizadevanja za iskanje Weddinga, nekdanjega kanadskega olimpijskega deskarja na snegu, ki je postal eden najbolj iskanih ubežnikov v Severni Ameriki.
State Department je nedavno zvišal nagrado za informacije, ki bi vodile do njegove aretacije, na 15 milijonov dolarjev, dodatne nagrade pa so bile ponujene tudi za neidentificirane oborožene moške, ki so letos v Medellínu v Kolumbiji ubili potencialno pričo.
Wedding je na zimskih olimpijskih igrah leta 2002 tekmoval za Kanado, a se je po upokojitvi domnevno preusmeril k preprodaji drog. Ameriške in kanadske oblasti ga zdaj opisujejo kot enega "najplodnejših" preprodajalcev kokaina na svetu in njegovo dejavnost primerjajo s tistimi, ki sta jih nekoč vodila Joaquin "El Chapo" Guzmán in Pablo Escobar.
Wedding, ki je visok 190 cm in tehta približno 104 kg, velja za oboroženega in nevarnega. Uradniki FBI pravijo, da bo morda spremenil svoj videz, vendar so poudarili, da so prepričani, da ga bodo našli.
