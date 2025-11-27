Svetli način
Tujina

FBI zasegel 13-milijonski mercedes 'olimpijskega narkošefa'

Washington, 27. 11. 2025 17.10 | Posodobljeno pred 1 uro

Ameriške zvezne oblasti so v okviru razširjene preiskave ubežnika Ryana Weddinga in njegove kriminalne mreže zasegle Mercedes-Benz CLK-GTR letnik 2002, vreden 13 milijonov dolarjev (11,2 milijona evrov), enega najredkejših serijskih športnih avtomobilov.

Uradniki so povedali, da je bilo izjemno redko vozilo zaseženo med vrsto usklajenih racij, povezanih z novimi obtožnicami proti Ryanu Weddingu in več njegovim sodelavcem. Preiskovalci pravijo, da je avtomobil, eden od le šestih izdelanih, povezan s premoženjem, pridobljenim prek domnevnega Weddingovega mamilarskega imperija.

Zaseg se je zgodil v času, ko so ameriški uradniki močno okrepili prizadevanja za iskanje Weddinga, nekdanjega kanadskega olimpijskega deskarja na snegu, ki je postal eden najbolj iskanih ubežnikov v Severni Ameriki.

State Department je nedavno zvišal nagrado za informacije, ki bi vodile do njegove aretacije, na 15 milijonov dolarjev, dodatne nagrade pa so bile ponujene tudi za neidentificirane oborožene moške, ki so letos v Medellínu v Kolumbiji ubili potencialno pričo.

Wedding je na zimskih olimpijskih igrah leta 2002 tekmoval za Kanado, a se je po upokojitvi domnevno preusmeril k preprodaji drog. Ameriške in kanadske oblasti ga zdaj opisujejo kot enega "najplodnejših" preprodajalcev kokaina na svetu in njegovo dejavnost primerjajo s tistimi, ki sta jih nekoč vodila Joaquin "El Chapo" Guzmán in Pablo Escobar.

Wedding, ki je visok 190 cm in tehta približno 104 kg, velja za oboroženega in nevarnega. Uradniki FBI pravijo, da bo morda spremenil svoj videz, vendar so poudarili, da so prepričani, da ga bodo našli.

fbi mercedes Ryan Wedding
Kalymero
27. 11. 2025 18.33
Težko bodo prodali tako grd avto🤣
ODGOVORI
0 0
E.Nigma
27. 11. 2025 18.32
Menjam denarno nagrado za ta avto, da sporočim informacijo kje se nahaja.
ODGOVORI
0 0
Jožajoža
27. 11. 2025 18.29
-1
A je taki parkiran tudi v kliniki v Avstraliji.po moje DA
ODGOVORI
0 1
ap100
27. 11. 2025 18.32
2 taka pa še 3 mladički so zdraven , za sproti
ODGOVORI
0 0
Arguss
27. 11. 2025 18.26
+1
To je novica za kofetarje pa cigaret jutri v službi pa vsi veseli pa plača slaba jamrjanje , pa božičnica kok bo.Amen.
ODGOVORI
1 0
objektivnoR1
27. 11. 2025 18.07
+1
Nag prideš, a nag tudi greš. Bil pošten, nepošten ali nekje vmes.
ODGOVORI
1 0
zajfa
27. 11. 2025 18.07
-1
Te imajo še ročni menjalnik, že samo za to je vreden svojega denarja ... :))
ODGOVORI
1 2
Laki je malo nervozan
27. 11. 2025 18.02
-2
To še ni nič proti vrednosti Mercedes Benz SLR 300 Uhlenhaut, ki je bil prodan za več kot 10x vsoto.
ODGOVORI
0 2
Slash
27. 11. 2025 18.02
+5
Povejte, ko se bo prodajal. Čakam božicnico...
ODGOVORI
5 0
daiči
27. 11. 2025 18.02
-4
oh to je en jajc od avtomobila,nima ne start and stop sistema in ne sistema za prepoznavo znakov....aja pa lasarskh led luci nima, ma sam navadn predpotopn h7, jajc od jaca u glavnm..
ODGOVORI
1 5
Nidani
27. 11. 2025 18.00
-1
Biti kriminalec, se splača samo v Sloveniji! Janeza vprašajte...
ODGOVORI
3 4
Teleport
27. 11. 2025 18.29
+1
Si mislil gazdo od goloba
ODGOVORI
1 0
panamera
27. 11. 2025 17.53
A niso enkrat tak avto v Krškem najdli...je bil tudi ukraden
ODGOVORI
0 0
Levi so barabe
27. 11. 2025 17.46
+4
Kaj bi se to nutrija furala
ODGOVORI
5 1
Greznica
27. 11. 2025 17.40
-2
grd avto ...
ODGOVORI
3 5
ap100
27. 11. 2025 17.39
+3
če obstajajo kupci bodo tudi prodajalci in očitno je marža vrhunska
ODGOVORI
3 0
NeXadileC
27. 11. 2025 17.35
+3
Tist, ki je Mercedes izdelal in ptodal, ni nič soraševal o poreklu denarja?
ODGOVORI
3 0
Nidani
27. 11. 2025 17.58
A to ti resno?!
ODGOVORI
0 0
iziizi
27. 11. 2025 17.35
+8
HAHAHAH KOLK JE TAKŠNIH NARKO ŠEFOV V SLOVENIJI PA JIH NIHČE NEUPA POGLEDAT KAJ DA BI JIM KAJ ZASEGEL
ODGOVORI
8 0
Samo navijač
27. 11. 2025 17.34
+4
Nujno pocistit vso narko g...zn.
ODGOVORI
4 0
Nidani
27. 11. 2025 17.59
-2
Ja...kaj bomo pa s podmladkom SDS? Kaj bo pa Janez rekel?😅
ODGOVORI
0 2
asdr
27. 11. 2025 17.33
+1
Tako dragega avta ni. Evo ga. Naš AMG. Najlepši benz na svetu je še vedno S 65 AMG Coupe. Najlepši avto na svetu RR SPECTRE. Ni servisa v Slovenija. Ima človek, ki pokrovčke dela. Luka to si trebal kupiti. Ne pa Rimac. E Luka...pojma niti stila nimaš. Da. Benz
ODGOVORI
4 3
enapi
27. 11. 2025 17.39
-2
Koliko so danes križarke pokurile?
ODGOVORI
0 2
JApajaDAja
27. 11. 2025 17.31
+3
koliko ponujajo usa za slo podjetnika karnerja ,ki veselo gradi po lj?
ODGOVORI
3 0
Justice4all
27. 11. 2025 17.26
+0
Pravi Surfer...me spominja na film....
ODGOVORI
1 1
