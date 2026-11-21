Vdor domnevnih hekerjev v Nacionalni center za informacije o kriminalu je že drugi tovrsten vdor v zadnjih mesecih, poroča CNN. Gre za bazo podatkov NCIC, ki jo ameriški organi pregona uporabljajo za izmenjavo informacij o nalogih in preverjanjih preteklosti.

Podatkovna baza NCIC je eden najpomembnejših sistemov za izmenjavo informacij med ameriškimi organi pregona, je za ameriški medij povedal nekdanji uradnik FBI, ki je vodil preiskave kibernetskih kriminalnih skupin.

"Vsak dan se policisti po vsej državi pri identifikaciji iskanih ubežnikov, preverjanju neizdanih nalogov in dostopu do informacij, ki lahko neposredno vplivajo na varnost policistov in javnosti, zanašajo na to bazo. Moja skrb ni le to, ali so hekerji pridobili dostop do občutljivih informacij, pač pa tudi ali bi lahko vdor ogrozil točnost informacij, na katere se policisti zanašajo," je poudaril.

FBI zadnjega vdora še ni komentiral, je pa direktor agencije Kash Patel v četrtek, ko so pristojni izvedeli za najnovejši incident s kibernetsko varnostjo, na Fox Newsu pohvalil delo FBI na področju kibernetske varnosti. Med svojim nastopom je hvalil že zaključeno operacijo Zimski ščit, katere cilj je bil spodbuditi podjetja k posodobitvi svojih sistemov in preprečiti hekerjem dostop do njihovih podatkov.

Zadnji vdor pa ne predstavlja težave le za FBI, temveč tudi za administracijo ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki se trudi sredi vrste odmevnih vdorov, ki so prizadeli banke, Nacionalno varnostno agencijo in sistem nadzora zračnega prometa FAA, pomiriti skrbi javnosti glede kibernetske varnosti v državi.

Ob tem pa to niti ni prvi kibernetski napad na FBI. Septembrski napad skupine ShinyHunters je bil namreč usmerjen na občutljive osebne podatke zaposlenih s spletnega mesta FBI za zaposlitev. Takrat je bil aretiran kanadski raziskovalec in avtor na področju kibernetske varnosti.