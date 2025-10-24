Zvezde mamile bogataše k pokru, uporabljali rentgenske mize in očala, ki so brala karte

Shema, ki so jo ameriški tožilci opisali kot filmsko, je bila razkrita v obsežni zvezni preiskavi, ki je privedla do več kot 30 aretacij, vključno s člani kriminalnih družin La Cosa Nostra. Aretirani so bili tudi košarkar Miamija Terry Rozier , trener Portlanda Chauncey Billups in nekdanji igralec Clevelanda Damon Jones.

V prevari, ki se bere kot napet hollywoodski film, so bile žrtve pri igrah pokra ogoljufane za najmanj 7 milijonov dolarjev, ena oseba je izgubila najmanj 1,8 milijona dolarjev, poroča BBC.

Tožilci so razkrili, da prevarantska poker shema traja že od leta 2019, vodila pa naj bi jo mafija – natančneje člani razvpitih kriminalnih družin, vključno z Bonnanom, Gambinom, Lucchesejem in Genovesejem. Delež od dobička je po besedah tožilcev pomagal financirati njihovo kriminalno dejavnost.

Nekdanji profesionalni športniki so bili najprej 'vpoklicani', da bi pomagali v shemi in privabili žrtve k igranju. Bogate nič hudega sluteče žrtve je k igri tako zvabila priložnost za igranje z znanimi zvezdniki – kot sta Billups ali Jones.

Brez vednosti zvabljenih igralcev so bili vsi okoli njih vpleteni v dovršeno prevaro – od igralcev do delivcev. Pri tem so uporabljali tudi tehnologijo, ki se uporablja za mešanje kompleta kart in štetje žetonov, je zapisano v obtožnici. Za zavajanje igralcev med igrami, najpogosteje v Texas Hold 'Emu, so uporabljali tudi sofisticirano brezžično tehnologijo.

Tožilci opisujejo, da je bil za branje obrnjenih kart uporabljen rentgenski poker stroj, prevaranti pa so uporabljali tudi prirejen stroj za mešanje kart. Tehnologija je bila povsod. Uporabljali so rentgensko mizo, ki je brala katero koli obrnjeno karto, prirejen stroj za mešanje, ki je bral karte in napovedoval, kdo bo imel najboljšo partijo, ter vnaprej označene karte, ki so tistim, ki so nosili posebna sončna očala in kontaktne leče, omogočale, da preberejo karte v rokah vsakega igralca. Skrivne kamere so bile vgrajene v mize in svetilke in so prav tako pomagale pri posredovanju informacij tistim, ki so pomagali pri prevari.

Tožilci pravijo, da so obtoženi domnevno prali denar iz sheme preko kriptovalut, gotovine in navideznih podjetij. Del dobička je šel tistim, ki so pomagali pri prevari.

"Ta prevarantska shema je povzročila kaos po vsej državi, pri čemer je izkoriščala zloglasnost nekaterih in denarnice drugih za financiranje italijanskih kriminalnih družin," je za BBC povedal pomočnik direktorja FBI Christopher Raia.

Billups je bil aretiran v Portlandu in ga je liga NBA poslala na dopust. Portland Trail Blazers so v izjavi sporočili, da so seznanjeni z obtožbami, v katere je bil vpleten njihov glavni trener, in da "v celoti sodelujejo s preiskavo".