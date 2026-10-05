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FBI prijel tajno agentko: zasledovala sina tajvanskega predsednika

Washington, 05. 10. 2026 09.52 pred 14 minutami 2 min branja 2

Avtor:
M.S.
Aretacija Kitajke

FBI je na letališču v Los Angelesu aretiral 34-letno žensko, ki je obtožena, da je v ZDA delovala kot neregistrirana agentka Kitajske. Wanying Zhang naj bi vohunila za sinom tajvanskega predsednika, ki z družino živi v ZDA.

V kazenski ovadbi piše, da so kitajski uradniki Wanying Zhang naročili zbiranje informacij in fotografiranje določene osebe. FBI je kasneje na družbenih omrežjih potrdil, da gre za sina tajvanskega predsednika in njegovo družino.

Zhangovo, znano tudi kot "Heather", so aretirali na letališču v Los Angelesu, tik preden je nameravala odpotovati na Kitajsko. 34-letnico, ki živi v Kaliforniji, so ameriške oblasti obtožile, da je v ZDA delovala kot neregistrirana tuja agentka.

Tajvanski urad predsednika je domnevna dejanja Zhangove označil za "tipičen primer transnacionalne represije" in se zahvalil ameriški vladi za zaščito tajvanskih državljanov. "Naša država izraža najostrejšo obsodbo takšnega barbarskega ravnanja, ki ne spoštuje človekovih pravic in suverenosti narodov," je v izjavi dejala tiskovna predstavnica Karen Kuo.

Kitajsko zunanje ministrstvo se na prošnjo za komentar ni odzvalo.

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Po navedbah ameriškega ministrstva za pravosodje je Zhangova leta 2025 po navodilih kitajskih uradnikov odpotovala v Seattle ter jim od tam pošiljala fotografije, videoposnetke in podatke o registrskih tablicah vozil sina tajvanskega predsednika.

Zhangova je pri tem uporabljala obveščevalne metode, da bi se izognila odkritju, in nikoli ni obvestila Washingtona, da deluje v imenu tuje vlade, je v izjavi navedel Bill Essayli, prvi pomočnik zveznega tožilca za osrednje okrožje Kalifornije.

Vladajoča Komunistična partija Kitajske (KPK) Tajvan obravnava kot del svojega ozemlja in že dolgo napoveduje "združitev" otoka s celinsko Kitajsko – po potrebi tudi s silo.

Tajvanski predsednik Lai Ching-te, ki medtem zagovarja suverenost Tajvana, je trn v peti kitajski oblasti. Kitajska vlada in državni mediji ga redno kritizirajo ter označujejo za nevarnega separatista, "povzročitelja težav" in "hujskača k vojni".

Washington nima uradnih diplomatskih odnosov s Tajvanom, so pa ZDA najpomembnejša mednarodna podpornica otoka in dobaviteljica orožja.

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KOMENTARJI2

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Luigi Taveri II.
05. 10. 2026 10.08
Bolj neumnega prispevka pa še ne. Koliko ameriških in izraelskih agentov pa je registrirano v Sloveniji? Če uporabimo prijeme portala, naj bi jih bilo 807
Odgovori
0 0
Mučenik
05. 10. 2026 10.05
Tudi na gorenjskem je veliko agentov iz bivše yuge.....
Odgovori
-1
0 1
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