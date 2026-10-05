FBI prijel tajno agentko: zasledovala sina tajvanskega predsednika

V kazenski ovadbi piše, da so kitajski uradniki Wanying Zhang naročili zbiranje informacij in fotografiranje določene osebe. FBI je kasneje na družbenih omrežjih potrdil, da gre za sina tajvanskega predsednika in njegovo družino.

Zhangovo, znano tudi kot "Heather", so aretirali na letališču v Los Angelesu, tik preden je nameravala odpotovati na Kitajsko. 34-letnico, ki živi v Kaliforniji, so ameriške oblasti obtožile, da je v ZDA delovala kot neregistrirana tuja agentka.

Tajvanski urad predsednika je domnevna dejanja Zhangove označil za "tipičen primer transnacionalne represije" in se zahvalil ameriški vladi za zaščito tajvanskih državljanov. "Naša država izraža najostrejšo obsodbo takšnega barbarskega ravnanja, ki ne spoštuje človekovih pravic in suverenosti narodov," je v izjavi dejala tiskovna predstavnica Karen Kuo.

Kitajsko zunanje ministrstvo se na prošnjo za komentar ni odzvalo.