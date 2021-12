FDA: Hitri testi so manj občutljivi pri odkrivanju različice omikron

Ameriška uprava za hrano in zdravila (FDA) opozarja, da so hitri antigenski testi, ki so trenutno dostopni na trgu, lahko lažno negativni, če je testirana oseba okužena z različico omikron. Njihove laboratorijske analize so namreč pokazale, da so razpoložljivi testi očitno manj občutljivi pri odkrivanju te različice, sploh če je potek bolezni še v zgodnji fazi.

icon-expand Kolikšen delež testov je pri različici omikron lažno nagativen, pri FDA še preverjajo. FOTO: Bobo To je sicer v nasprotju z ugotovitvami britanske agencije za varovanje zdravja (UKHSA), ki je ocenila, da omikron ni zmanjšal občutljivosti testov v primerjavi s prejšnjimi prevladujočimi različicami. FDA bo sicer še naprej dovoljevala uporabo antigenskih testov. So pa ob tem dodali priporočilo, naj uporabniki opravijo dva testa v določenem časovnem razmiku ter s tem potrdijo negativen rezultat. "Če je oseba na hitrem testiranju negativna, a domneva, da bi lahko zbolela za covidom-19, bodisi zaradi simptomov bodisi zaradi izpostavljenosti, ji prav tako še vedno priporočamo, da opravi PCR-test. Ta namreč odkrije genski zapis virusa, zato je natančnejši," so še zapisali pri FDA.