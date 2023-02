Fed ključno obrestno mero zvišal za 0,25 odstotne točke

Ker se je inflacija v ZDA začela umirjati – decembra se je znižala še šesti zaporedni mesec na 5,0 odstotka – so bili analitiki pred tokratnim zasedanjem enotni, da bo FOMC obrestno mero dvignil za 0,25 odstotne točke. Nekateri celo ugibajo, da bo morda že konec tega leta začel obresti spet nižati.

A kot so danes zapisali na centralni banki, boj z visoko inflacijo še ni končan. "Inflacija je nekoliko popustila, a ostaja visoka," so izpostavili v odboru za oprti trg. Kot so dodali, zadnji indikatorji kažejo na skromno rast potrošnje in proizvodnje.

FOMC verjame, da bodo dvigi ključne obrestne mere ob povišani inflaciji še potrebni. Njihov cilj je inflacijo vrniti na dva odstotka.

Omenjeni odbor je danes zaključil dvodnevno zasedanje, odločitve z zasedanja pa bo na novinarski konferenci podrobneje pojasnil Fedov predsednik Jerome Powell.