Fed obrestno mero znižal za 0,25 odstotne točke

Za znižanje za 0,25 odstotne točke je glasovalo 11 od 12 članov odbora, proti pa je bil najnovejši član Fedovega odbora guvernerjev Stephen Miran, ki je v vodstvo centralne banke prišel neposredno iz Bele hiše, kjer je predsednik sveta gospodarskih svetovalcev predsednika ZDA Donalda Trumpa. Miran se je zavzemal za rez v višini 0,50 odstotne točke.

Trump, ki je Mirana senatu predlagal v imenovanje, namreč že nekaj časa glasno in tudi s kritikami in žalitvami na račun predsednika Feda Jeroma Powlla poziva k odločnejšemu znižanju obrestnih mer, ki so bile do današnje odločitve nespremenjene od decembra lani.