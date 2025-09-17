Svetli način
Fed obrestno mero znižal za 0,25 odstotne točke

Ljubljana, 17. 09. 2025 20.48 | Posodobljeno pred 36 minutami

STA
Odbor za odprti trg ameriške centralne banke Federal Reserve (Fed) je ključno obrestno mero po koncu dvodnevnega zasedanja znižal za 0,25 odstotne točke na raven med 4,00 in 4,25 odstotka. Nekateri analitiki so sicer ugibali, da bi se osrednji organ denarne politike ZDA lahko odločil tudi za znižanje za 0,50 odstotne točke.

Za znižanje za 0,25 odstotne točke je glasovalo 11 od 12 članov odbora, proti pa je bil najnovejši član Fedovega odbora guvernerjev Stephen Miran, ki je v vodstvo centralne banke prišel neposredno iz Bele hiše, kjer je predsednik sveta gospodarskih svetovalcev predsednika ZDA Donalda Trumpa. Miran se je zavzemal za rez v višini 0,50 odstotne točke.

Trump, ki je Mirana senatu predlagal v imenovanje, namreč že nekaj časa glasno in tudi s kritikami in žalitvami na račun predsednika Feda Jeroma Powlla poziva k odločnejšemu znižanju obrestnih mer, ki so bile do današnje odločitve nespremenjene od decembra lani.

Fedov odbor za odprti trg je sicer v izjavi po dvodnevnem zasedanju zapisal, da se je gospodarska dejavnost v prvem polletju umirila, zaposlovanje pa upočasnilo. Nekoliko se je okrepila tudi inflacija, ki ostaja z okoli tremi odstotki povišana.

Fed sicer deluje na podlagi dvojnega mandata, po eni strani skrbi za cenovno stabilnost, po drugi pa budno spremlja razmere na trgu dela. Člani osrednjega organa denarne politike ZDA so presodili, da se tveganja za poslabšanje razmer na trgu dela krepijo, negotovost glede obetov za največje nacionalno gospodarstvo na svetu pa ostaja povišana.

Več o odločitvi odbora bo na novinarski konferenci v nadaljevanju povedal Powell.

