Fed pričakuje nadaljevanje šibke gospodarske rasti ZDA

Potrošniška poraba se je nekoliko povečala, saj so nekateri trgovci na drobno poročali o močnejši prodaji med prazniki. Drugi trgovci na drobno so opozorili, da visoka inflacija še naprej zmanjšuje kupno moč potrošnikov, zlasti v gospodinjstvih z nizkimi in srednjimi dohodki.

Splošna gospodarska aktivnost je bila od prejšnjega poročila razmeroma nespremenjena, je na podlagi poročil regionalnih izpostav Feda New York, Boston, Kansas City, Atlanta, Philadelphia, Cleveland, Richmond, Chicago, St. Louis, Minneapolis, San Francisco in Dallas sklenil Fed. Pet regionalnih bank je poročalo o rahlem ali skromnem povečanju skupne gospodarske aktivnosti, šest jih je poročalo o nespremenjeni aktivnosti, ena pa o znatnem zmanjšanju. Na splošno pa so izrazili pričakovanja, da se v prihodnjih mesecih obeta nizka rast.

Povečala pa so se turistična potovanja, predelovalna industrija je doživljala zmanjšanje proizvodnje, v številnih okrožjih pa so poročali, da so se motnje v dobavni verigi umirile. Stanovanjski trgi so še naprej slabeli, prodaja in gradnja sta se v vseh okrožjih zmanjševali. Večina izpostav je poročala, da je povpraševanje po stanovanjskih hipotekarnih posojilih ostalo šibko, nekatera pa, da se je povpraševanje po posojilih zaradi višjih stroškov zmanjšalo.

Dejavnost v energetiki se je še naprej zmerno povečevala, razmere v kmetijstvu pa so bile na splošno nespremenjene ali pa so se izboljšale. V večini regij se je zaposlenost še naprej povečevala z zmerno hitrostjo. Medtem ko so nekatere ugotovile, da se je razpoložljivost delovne sile povečala, so podjetja še naprej poročala o težavah pri zapolnjevanju prostih delovnih mest. Številna podjetja so se obotavljala odpuščati zaposlene, čeprav se je povpraševanje po njihovem blagu in storitvah upočasnilo. Zaradi vztrajno zaostrenih razmer na trgih dela so bili pritiski na plače vsepovsod še vedno visoki, čeprav je pet izpostav poročalo, da so se ti pritiski nekoliko umirili.

Cene so v večini regij rasle zmerno, vendar se je tempo rasti v primerjavi z zadnjimi obdobji poročanja upočasnil. Proizvajalci v številnih regijah so poročali o nadaljnjem zmanjševanju stroškov prevoza in cen surovin, vključno z jeklom in lesom. Številni trgovci na drobno so opozorili na večje težave pri prenosu povečanja stroškov, kar kaže na večjo cenovno občutljivost potrošnikov. Poleg tega so nekateri trgovci na drobno ponudili več popustov in promocij kot pred letom dni, da bi premaknili blago in odstranili presežne zaloge. Na splošno v vseh regijah pričakujejo, da se bo rast cen v prihodnjem letu še bolj umirila.