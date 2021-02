Fed razmišlja o digitalnem dolarju

Predsednik Ameriške centralne banke Jerome Powell je v torek kongresu povedal, da Fed skrbno preučuje izdajo digitalnega ameriškega dolarja, poroča Businessinsider. Digitalna valuta, ki bi jo razvil Fed, je za nas "visoko prednostna naloga", je povedal Powell, a dodal, da obstajajo "pomembna tehnična in sistemska vprašanja", povezana z digitalnim ameriškim dolarjem.

Powell je obljubil, da bodo rešili vse tehnološke težave, pri čemer se bodo posvetovali s splošno javnostjo in transparentno z vsemi zainteresiranimi udeleženci, ali naj to storijo. Čeprav je ameriški dolar najpomembnejša svetovna valuta, pa ni treba, da so ZDA prve, ki bi izdale digitalno valuto, pomembnejše je, da to storijo prav, je še poudaril Powell. Kot je dodal, v to zdaj vlagajo veliko časa in dela.