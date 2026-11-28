Feđa Štukan ni zgolj igralec, glasbenik, pisatelj in pilot – je človek, ki je v enem življenju prehodil pot, za katero bi drugi potrebovali vsaj pet življenj. Odraščal je v obleganem Sarajevu in se še kot najstnik prostovoljno pridružil specialnim enotam Armade Republike BiH, kjer je deloval kot ostrostrelec. Kmalu je spoznal nesmiselnost vojne in se – da je lahko zapustil bojišče – pretvarjal, da je duševno bolan. Bil je dovolj prepričljiv, da je bil skoraj leto dni zaprt na psihiatriji. S svojim punk rock bandom je odšel v Berlin, po vrnitvi pa zapadel v najtemnejše globine odvisnosti od heroina in alkohola ter večkrat zrl smrti v oči. A se mu je, kot pravemu borcu, uspelo pobrati z dna in znova zaživeti. Vpisal se je na Akademijo scenskih umetnosti v Sarajevu, kjer je diplomiral. Z močno voljo in trdim delom je iz surovih sarajevskih ulic prestopil med svetovno elito v Hollywood in zaigral ob boku največjih svetovnih zvezdnikov, kot so Benicio del Toro, Tim Robbins in Colin Firth. Leta 2010 je med snemanjem filma V deželi krvi in medu spoznal Angelino Jolie in Brada Pitta, ki ju je njegova življenjska zgodba tako osupnila, da sta ga prepričevala, naj po njej napiše filmski scenarij. Feđa se je pisanja res lotil, a je namesto scenarija nastal osnutek za avtobiografsko uspešnico Blank, ki jo je ta teden predstavil na knjižnem sejmu v Ljubljani. Kot nam je razkril med pogovorom, pa ne bo ostalo le pri črkah na papirju.

Feđa Štukan, sarajevski igralec, pisatelj in aktivist, je avtor pretresljive avtobiografske uspešnice Blank. V njej brez cenzure opisuje odraščanje v Jugoslaviji, vojne grozote, pekel odvisnosti, psihiatrične ustanove in končno odrešitev skozi umetnost in letenje. FOTO: Aljoša Kravanja

Niti polnoletni še niste bili, ko ste že morali poprijeti za puško. Videli in doživeli ste grozljive stvari, skozi vojno in drogo pa izgubljali ljudi, ki ste jih imeli radi. Kako ste doživljali pisanje knjige – kot neke vrste terapijo zase ali bolj v pomoč tistim, ki se borijo s podobnimi demoni?

V prvi vrsti sem pisal zaradi hčerke, hotel sem ji to zapustiti. Še preden sem začel pisati, sem ji o vsem pripovedoval. Bila je majhna, a pred njo nikoli nisem ničesar skrival. Odkrito govorim o stvareh, ki so se mi zgodile. O življenju, kakršno koli že je. O odločitvah, ki sem jih sprejel. Sodeč po mnenju nekaterih filozofov sploh nisem imel izbire. Ali sploh obstaja svobodna volja? Ne vem. To je moje življenje. Edina pot, po kateri sem lahko hodil, druge ne poznam. Iskreno, ničesar se ne sramujem. Vse to sem preživel in se izvlekel. Z današnje časovne distance lahko o določenih stvareh, seveda ne o vseh, govorim celo s kančkom humorja. Drugi razlog za pisanje je bilo zavedanje, da bom stvari začel pozabljati. Tega nikoli nisem nameraval objaviti, zato sem si upal na papir napisati vse. K objavi me je nato pregovoril prijatelj, ki je prebral 30 strani rokopisa in rekel: To bo reševalo življenja, moraš izdati knjigo. Bal sem se, da bi delovalo kot reklama za droge, a na koncu je v tej razpravi zmagal on. Popustil sem in mu rekel: Veš kaj? Prav imaš – vredno je poskusiti. Danes, ko vidim, kako uspešna je knjiga in da se na šolah in univerzah po vsem svetu uporablja kot priporočeno čtivo, vem, da je bila to prava odločitev. Ta cel proces prepričevanja in vse, kar je sledilo, pa je tako neverjeten splet okoliščin, da zdaj pišem o tem, kako je do tega sploh prišlo.

Novo knjigo torej? Ravno to – ko človek bere vašo zgodbo, se zdi, kot da ste živeli več življenj. Vojna, boj z odvisnostjo, uporništvo in aktivizem, igralska kariera, letenje, Hollywood – kaj od tega vas je najbolj definiralo? Kdo je Feđa danes?

To je težko, abstraktno vprašanje. Mislim, da me najbolj opredeljuje vloga očeta; to je bistvo vsega in to postavljam na prvo mesto, vse drugo pa pride sproti. Počel sem že marsikaj in še vedno počnem. Včasih sem bolj pilot kot pisatelj, trenutno sem bolj glasbenik kot karkoli drugega. Lani sem se vrnil h glasbi – posnel sem dva albuma, delam na tretjem, spet sem začel tudi pisati. Zadnje čase sem spet bolj ustvarjalen. Nisem več del starih krogov; ne hodim ven, alkohola pa že dolgo nisem pil. Pogovarjanje z ljudmi, ki pijejo, je postalo naporno, saj se naši svetovi po drugi pijači razidejo. Raje sem doma – tam imam svoj prostor za pisanje, ustvarjanje glasbe in druženje s hčerko.

To se sliši dokaj mirno, a v resnici greste radi v ekstreme – ste strasten letalec, pilotirate žirokopter brez strehe, skačete s padali ... ne poznate strahu. Se je vaš pogled na življenje in nevarnost spremenil, ko ste postali oče?

Malo že. Včasih sem padalo odpiral na višini 300 do 400 metrov nad tlemi, zdaj ga odpiram na tisoč metrih. Razlika je torej kakih 600 metrov (smeh). Licenco za pilota sem naredil še pred izpitom za avto. Ko se je rodila Aya, sem se nekoliko umiril. Motor je ostajal v garaži, zaradi nje sem naredil izpit in si kupil avto. Nekaj let me je držalo, potem pa sem spoznal, da to nisem več jaz in si kupil nov motor. V letalstvu pa sem že 24 let; to je tako močan del mene, da se brez tega počutim, kot bi mi manjkal del telesa. Zato sem spet začel leteti.

To ste pač vi.

Tako nekako. Imam občutek, da sem takšen že od rojstva, saj so moji najzgodnejši spomini povezani z letalstvom – če odmislim tiste travmatične iz domačega okolja. Eden mojih prvih spominov je opisan na samem začetku knjige, kjer se vidim kot pilot. Le da sem na poti do tega, da bi postal pravi pilot, naletel na določene težave. A sem jih premagal.

"Vseeno mi je bilo, s čim sem bil zadet – običajno je šlo za heroin, pogosto pa za vse sorte stvari. Med svojim 13. in 33. letom sem bil trezen samo kakšnih pet dni," iskreno priznava. FOTO: Aljoša Kravanja

Premagali ste jih in zdaj ste trezni že skoraj 20 let. Pišete pa, da se je bilo težje odvaditi od alkohola kot od heroina.

Bil sem politoksikoman, odvisnik od več drog hkrati. Vseeno mi je bilo, s čim sem bil zadet – običajno je šlo za heroin, pogosto pa za vse sorte stvari. Med 13. in 33. letom je bilo morda pet dni, ko nisem bil na ničemer. Alkohol je družbeno sprejemljiv, težko se mu je izogniti, pesmi ga opevajo, a gre za resno stvar – če bi se pojavil danes, bi ga nemudoma prepovedal. Ali spiješ kozarec žganja ali pa si v žilo vbrizgaš heroin, zame je to isto. Sam sem ob pomanjkanju drog postal hud alkoholik. To obdobje je bilo težko in bi si zaslužilo posebno knjigo – Bukowski na stoto potenco. Veliko stvari se ne spomnim, za tiste pa, ki se jih, si želim, da se jih ne bi. Tako sem na primer vlomil v lokal – brez razloga, nisem bil lačen ali žejen, samo totalno pijan. Spil sem liter viskija, razbil okno in ukradel sedem zmrznjenih piščancev. Pozneje, ko so mi sodili za to, ljudje niso mogli verjeti, kakšen kreten sem! Ne vem, nimam logične razlage. Nisem nekrofil, nisem zoofil. Samo pijan debil. Še na drogah nisem počel takih neumnosti. Alkohol je zlo. Eno pijančevanje uniči 300.000 možganskih celic, ki se nikoli ne obnovijo. Heroin pa dejansko ubija – uničuje žleze, ki proizvajajo serotonin, dopamin in endorfin. Ko si na heroinu, je vse čudovito, počutiš se srečnega, toda pri tem porabljaš neobnovljive zaloge. Edini način, da si jih povrneš, je, da znova posežeš po heroinu ali alkoholu. In tako zapadeš v zasvojenost. Nekateri ljudje si nikoli ne opomorejo, niti potem, ko že prenehajo z drogo, zato morajo jemati oksitocin ali mikroodmerke nevrotransmiterjev, dokler jih telo ne začne spet samo proizvajati. Meni je naravno proizvodnjo uspelo obnoviti z adrenalinom in s treningom v telovadnici. Fizični napor obremeni telo, žile se razširijo in v možgane pride več kisika. Ko treniram, težave preprosto izginejo. Če preučujem tekst za vlogo, si zapomnim desetkrat več, kot če bi dva meseca počival na morju. Pozimi malo več treniram, ko je lepše vreme, pa sem veliko na motorju in v letalu.

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Kakšen je občutek zgoraj – med oblaki? Tudi, ko si na drogah, pravijo, da letiš.

To sem tudi sam mislil, dokler nisem poskusil leteti. Zdaj vem, da ni primerjave. Prav zares letim med oblaki; včasih ugasnem motor in ko se spuščam, slišim le rotor. Tam zgoraj se počutim varneje, kot če bi sedel na kavču v stanovanju. Izpolnjenega. Ni ovir, popolnoma sam sem, vse je moje. Stres v avtomobilu na cesti je popolno nasprotje temu. Ne pravim sicer, da mi ni všeč – tudi kortizol mi je čisto v redu. Ljudje me sprašujejo, ali sem našel svoj mir. Kakšen mir? Nisem ga našel, ne iščem ga in si ga niti ne želim, ker me preveč spominja na smrt. Dokler živim, potrebujem kortizol in stres, da ostanem buden. Večno bomo uživali v miru šele potem.

Mislite, da ste v vsem tem adrenalinu našli nekakšen nadomestek za drogo?

Nikoli nisem iskal nadomestkov. Ko sem se odločil, da bom nehal z drogo, sem to tudi storil – čeprav bi to lahko pomenilo, da bom do konca življenja trpel za depresijo. Tako sem prekinil sinapso, ki je vzdrževala odvisnost. Našel sem samega sebe in vem, kako priti do tega stanja – o tem govori tudi knjiga. Opisuje miselne procese, ki so me pripeljali do cilja. In prav ti so dragoceni za ljudi, ki se borijo z odvisnostjo, ker imajo tudi oni takšne misli. Prepričani so, da so v težavah sami, zaradi sramu o tem z nikomer ne spregovorijo in mislijo, da jim ni pomoči. Morali bi poiskati nekoga, ki bi mu zaupali, in videli bi, da niso sami, da je teh ljudi še veliko. To je prvi korak – priznati si, da si v težavah. A prav to je najtežje. Pred kratkim se mi je po tridesetih letih javila prijateljica – poznala sva se v tistih časih – in mi povedala, da je po petnajstih letih abstinence spet zabredla v drogo. Po petnajstih letih! Spraševala me je, kaj naj naredi. Zavrtel sem nekaj številk in ji uredil sprejem na razstrupljanje. K sreči ni čakala in je takoj poiskala pomoč. Ljudem se zgodi, da pozabijo na tisto črno luknjo, na vse težave, na kriziranje in vso bolečino ter trpljenje – tako psihično kot fizično – ki prideta zraven. Tako je spodrsnilo tudi njej in spet je bila na začetku.

Kaj pa vi, vas še kdaj zamika?

Nikoli. Vse smrti okoli mene ... nimam niti enega lepega spomina na tisti čas. Ne rečem, da ne razmišljam o tem, pogosto se spominjam in ne bežim od tega. A že sama misel na to je tako mračna, da me kar strese. Vzbudi mi občutek, kot da se vse skupaj dogaja znova. Zato pravim nikoli več. Od trenutka, ko sem sprejel odločitev, da je konec, je bilo drugače. Ljudje okoli mene so se še naprej drogirali in mi ponujali heroin – kar se prej nikoli ni dogajalo – jaz pa sem potreboval pet let, da sem jim dopovedal, da nisem več del tega sveta.

Rešilo vas je rojstvo nečakinje. V knjigi opisujete, da se je preskok v glavi zgodil, ko ste jo prijeli z umazanimi narkomanskimi rokami in ob tem občutili takšen sram, da si naenkrat niste želeli več umreti. Pa ste, pravite, večkrat umrli – kakšen občutek je to?

Nobenega občutka ni. Ko možgani prenehajo delovati, izkušnje ni več – tako kot televizor ne deluje, če ga izklopiš iz elektrike. Stanje ob smrti je enako kot pred rojstvom. Ljudje me sprašujejo, ali je tam tema. Ne, ničesar ni, niti svetlobe. Če kdo reče, da je videl tunel ali polja cvetja, so njegovi možgani takrat, ko so to videli, še delovali. Zato se jaz smrti ne bojim. Ne bi si želel dolgo trpeti v hudih bolečinah, sicer pa smrt sama po sebi ni nič strašnega. Pravzaprav je v redu, saj sploh ne veš, da ni v redu – oziroma da ni ničesar, kar bi lahko bilo v redu.

Štukan se opredeljuje kot ateist in pacifist, je glasen kritik nacionalizma, korupcije in političnih elit na Balkanu. Zaradi podpore državljanskim protestom v Srbiji in javnih kritik oblasti so mu srbske oblasti leta 2023 prepovedale vstop v državo, kar je sprožilo burne odzive v regionalni kulturni javnosti. FOTO: Aljoša Kravanja

Prej ste omenili, da pišete knjigo o tem, kako je Blank nastal, in da je šlo za splet neverjetnih naključij.

Neverjetnih! Ko pišem, še sam ne morem verjeti, da se je vse to res zgodilo.

Nam razkrijete kakšen detajl?

Moja hči je povsem po naključju, z enim samim gibom roke, sprožila niz dogodkov, zaradi katerih sem postal pilot, spoznal človeka, ki me je prepričal v izdajo knjige Blank, in prišel do vsega, kar ima, tudi glasbe in filma. V tej knjigi ne bo toliko govora o vojni, alkoholu in drogah, bodo pa v njej stvari, ki v Blank manjkajo – prvih trinajst let mojega življenja, ki so bila zame zelo travmatična, in vsa neverjetna naključja, ki so potem pripeljala do objave knjige. Tempo branja je enak – preprosto ne moreš je odložiti, dokler je ne prebereš. In tudi tukaj ni opisnih odlomkov; če situacijo opišeš preveč podrobno, bralcu odvzameš možnost, da bi v njej sam sodeloval. In mislim, da je prav to prednost – prepustiti ljudem, da vključijo domišljijo in si ustvarijo natančno sliko dogajanja.

Rekli ste, da ste zaradi Aye prišli tudi do filma. Vem, da sta vas k temu, da napišete scenarij za film, že pred leti nagovarjala vaša prijatelja Brad Pitt in Angelina Jolie. Ga bomo torej zdaj vendarle dočakali?

Ravno danes sem prejel elektronsko sporočilo, da lahko po zahvalnem dnevu pričakujem pogodbo za film, ki ga bodo producirali v Hollywoodu. Pred tremi leti se je pri prejšnji produkciji v Srbiji zapletlo – ukradli so jim denar, vpletel se je celo FBI –, zdaj pa projekt prevzema eden največjih hollywoodskih producentov, pod okriljem katerega je nastalo 165 odmevnih filmov, tudi Jumanji.

Bravo, čestitke! Boste igrali samega sebe ali vas bo igral Brad, kot ste si nekoč želeli?

Ah, zdaj sva že stara (smeh). Nisem posebej zagret, da bi igral samega sebe, odvisno od scenarija. Producenta Teda (Fielda, op. a.) sem vprašal, ali naj angažirava Brada in Angelino, saj se mi zdi, da imata do tega filma več pravic kot kdorkoli drug – brez njiju se pisanja knjige sploh ne bi lotil. Rekel je, da ju ne potrebujeva in da ve, kje bo dobil denar. No, jaz bi si vseeno želel, da bi v nekakšni obliki sodelovala. Bila sta čudovit par, res pa je, da se nismo slišali že šest let in ne vem, v kakšnih odnosih sta; verjetno bi se moral odločiti za enega ali drugega.

Feđa Štukan in Benicio del Toro sta leta 2015 skupaj zaigrala v priznani vojni komični drami Popoln dan (A Perfect Day). FOTO: Profimedia

Vaše vloge v filmih in serijah so pogosto negativne, kompleksne. V deželi krvi in medu, Nečista kri, Kot da me ni, Klan ... nekako vedno igrate vojake, kriminalce, negativce.

Tak obraz imam (smeh).

Koliko pa v teh likih prepoznate nekdanjega sebe?

Zlikovci so mi veliko bolj zanimivi od pozitivcev, ki so pogosto mlačni in dolgočasni. Te ljudi dejansko bolje poznam zaradi svojega življenja in sveta, v katerem sem odraščal. Bistvo igre je vstopanje v um nekoga drugega – česar ne najdeš tam, moraš poiskati v sebi in svojih izkušnjah. V bistvu gre za psihologijo in psihiatrijo. Ko sem enajst mesecev ležal v psihiatrični bolnišnici, sem samo opazoval paciente, prebiral kartone in se naučil razločiti med akutno psihozo in shizofrenijo, še preden so novega pacienta položili v posteljo. Prav ta natančnost pri detajlih naredi igro prepričljivo.

Lahko bi rekli, da je bila psihiatrija vaša prva igralska vloga. Kaj pa potem – vam je bilo kakšno vlogo posebej težko odigrati? V emocionalnem smislu.

To bi pripisal bolj gledališkemu delu kot pa filmskim vlogam. V filmih običajno igram nasilneže, ki ne kažejo prav veliko čustev; čeprav se takšne vloge občasno pojavijo tudi v gledališču. Ampak igranje mora biti zabavno, tudi če je vsebina čustveno zahtevna. V tem smislu ti predstavlja izziv, a vseeno moraš najti način, da v tem uživaš. Na začetku je bilo težje, moral sem vaditi več mesecev, 24 ur na dan, da sem dosegel tak nivo. Včasih je lažje, včasih težje, a za vsem stoji trdo delo, česar marsikateri študent igre ali igralec še danes ne razume. Pogosto vidim, da imajo besedilo v rokah še tik pred premiero. To ne gre, besedilo moraš poznati tako dobro, da se ne moreš zmotiti – šele takrat se začne delo na igri.

Adrenalin in trening v telovadnici sta mu pomagala obnoviti naravno delovanje možganov in žlez po letih odvisnosti, zdaj s svojimi izkušnjami pomaga drugim. FOTO: Aljoša Kravanja

Vedno ste bili tudi glasen kritik političnih elit, korupcije, vere in nacionalizma, čeprav bi si v vašem poslu s tem lahko zaprli marsikatera vrata. Kaj bi rekli mlajšim generacijam – se splača biti glasen v današnjem svetu?

Osebno se ne oziram na mnenja drugih. Moja moč je v izražanju, ne potrebujem nikogaršnje odobritve. Sem samostojen, moj zaslužek ni odvisen od ljudi, ki bi se radi vmešavali – čeprav to počnejo ves čas. V enem letu sem izdal dva albuma, a mojih pesmi ne boste slišali na nobeni radijski postaji, mojih spotov ne boste videli na televiziji. To me ne gane, vsak naj počne tisto, kar ima rad. Dejstvo pa je, da moraš stvari vzeti v svoje roke, zanašanje na naključja ali usodo te ne bo nikamor pripeljalo. Če ne narediš nič in pričakuješ, da se bo nekaj zgodilo, se ne bo – življenje gre mimo, ti pa toneš vse globlje. Saj ni treba veliko, pomembno je le, da storiš tisto, kar si želiš. Če si na primer želiš postati smetar in se voziti na zadnjem delu smetarskega tovornjaka, počni to! Meni se to zdi naravnost čudovito; z veseljem bi to počel – in tudi sem. Neštetokrat. Glede vere pa – samo poglejte, koliko nepotrebnega zla, nestrpnosti in sovraštva je povzročila v zadnjih dveh tisočletjih. Eno leto star telefon je danes zastarel in ga vržeš v smeti, dva tisoč let stara filozofija pa naj bi bila še vedno aktualna? To ne pije vode. Sistem to zlorablja, da ljudi drži v strahu in občutku krivde. Eden mojih najboljših prijateljev je pravoslavni pop, drugi je vehabija. Poznam super fanta iz frančiškanskega samostana. Četudi se razlikujemo tu, se v drugih pogledih niti malo. Ali ne bi bilo bolje, če bi pri ljudeh iskali podobnosti in ne razlik? In tudi kadar ni nobene podobnosti, je pravo bogastvo slišati drugačno mnenje. Nekje vmes se lahko rodi dobra ideja.

Lepa zaključna misel. Morda še to – kakšno lekcijo si želite, da vaši bralci odnesejo, potem ko obrnejo zadnjo stran vaše knjige?