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Fedorov izzval Zelenskega? Poziva k volitvam med vojno

Kijev, 19. 08. 2026 07.45 pred 1 uro 2 min branja 21

Avtor:
M.V. STA
Mihajlo Fedorov

Nekdanji ukrajinski obrambni minister Mihajlo Fedorov, čigar razrešitev pred manj kot mesecem dni je med Ukrajinci sprožila negodovanje in proteste, je pozval k izvedbi volitev v državi kljub vojni. Kot je poudaril, demokracija namreč na smeti biti talka Rusije.

"Demokracija ne sme biti talka Rusije. Borimo se ravno zato, ker želimo biti svobodna evropska država," je v videoposnetku, v torek objavljenem na platformi YouTube, poudaril Mihajlo Fedorov. Po poročanju CNN je dejal, da se Ukrajina sooča s "sistemsko krizo upravljanja". "Stari sistem prepogosto živi po svojih pravilih. Ščiti samega sebe. Boji se sprememb," je dejal. Nekateri to razumejo kot napad na aktualnega predsednika.

Po njegovih besedah morajo v Kijevu najti "zakonit, varen in realističen mehanizem" za izvedbo volitev kljub vojni. Ob tem je sicer priznal, da izvedba v vojnem času ni lahka in da obstajajo številne ovire. Med drugim je treba zagotoviti, da bodo lahko glasovali tudi vojaki, tisti, ki živijo blizu frontne črte, in milijoni Ukrajincev v tujini.

"To je zapleteno (...). A zapletenost ne pomeni nezmožnosti," meni priljubljen nekdanji minister.

Volodimir Zelenski
Volodimir Zelenski
FOTO: AP

V Ukrajini sicer od ruske invazije februarja 2022 velja vojno stanje, v skladu s katerim so volitve odložene.

35-letni Fedorov je bil na položaj obrambnega ministra imenovan januarja, njegova glavna naloga je bila, da posodobi in digitalizira ukrajinsko vojsko.

Odstavljen je bil po več mesecih sporov s poveljstvom vojske, ki se je po njegovih besedah upiralo pozivom k spremembam. Na čelu tega naj bi bil 60-letni vrhovni poveljnik vojske Oleksandr Sirski, ki ga je Fedorov obtožil, da je izsilil njegov odhod.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je nato po večdnevnih protestih razrešil Sirskega in za novega vrhovnega poveljnika ukrajinske vojske imenoval Mihajla Drapatija.

Fedorovova izjava je prišla le nekaj ur po tem, ko je Zelenski potrdil, da je v sredo zaprosil parlament za potrditev novega obrambnega ministra Jevgenija Hmare.

Fedorov sicer velja za dolgoletnega zaveznika Zelenskega, sodelujeta že od leta 2019, ko je ta postal predsednik. Čeprav Fedorov v svojem nagovoru ni povedal, da se bo potegoval na volitvah, je nedavna anketa pokazala, da bi nekdanji minister v drugem krogu glasovanja zlahka premagal Zelenskega.

mihajlo fedorov volitve ukrajina volodimir zelenski

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KOMENTARJI21

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Karamazov
19. 08. 2026 08.57
Diktatura Zelenskega noben v EU seveda ne trzne, ker so pregloboko zabredli. Verjetno bi lahlo za vsakega, z našimi vred razkril zanimive stvari.
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+3
4 1
Slovener
19. 08. 2026 08.55
Sta pa izbrala "pravi čas" za medsebojni obračun !
Odgovori
+1
1 0
Morgoth
19. 08. 2026 08.54
Kako lahko Ukrajino vodi ŽID?
Odgovori
+3
5 2
Aijn Prenn
19. 08. 2026 09.01
Če živiš v SLO, potem je tole vprašanje kar malo nenavdno. Komaj še kakšen Slovenec na kakšni pomembnejši funkciji, pa še tisti, ki so, se jim stolček maje, ponavadi tudi zaradi lastnih napak.
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+1
1 0
Morgoth
19. 08. 2026 09.04
Vem kako je, to je bilo retorično vprašanje. 😉
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0 0
SpamEx
19. 08. 2026 08.53
Po 4 letih vojne in X mrtvih ukraincev je potrebna ena revizija njihove politike
Odgovori
+3
3 0
SpamEx
19. 08. 2026 08.46
Najprej zdravje
Odgovori
0 0
SpamEx
19. 08. 2026 08.45
Pravilno volitev niso imeli že 8 let. Prihodnost mora biti v rokah ukraincev....potem pa kakor želijo
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+4
5 1
Pomladni cvet
19. 08. 2026 08.26
v uvodu članka pod naslovom je pravopisna napaka: namesto "na smeti biti" je verjetno pravilno, če prav razumem kaj je mislil uvod članka povedati "ne sme biti"
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0 0
Bozje oko
19. 08. 2026 08.22
EU - vojni strategi ne dovolijo volitev in posledično zamenjave režima v Ukrajini! Dejstvo....
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+5
7 2
Observatore kita
19. 08. 2026 08.51
Zeleni zmaga na volitvah no problemo
Odgovori
-1
0 1
User_5577
19. 08. 2026 08.53
Seveda, da ne dovolijo. Ves kaj vse se dela pod mizo. Ce bi bilo njim v nasprotju, bi ze zdavnaj "pozivali" k volitvam
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+1
1 0
Aijn Prenn
19. 08. 2026 08.21
Poba zmaga na volitvah z 90% glasov.
Odgovori
-2
3 5
Mens sana
19. 08. 2026 08.17
............veliki vojskovodja, mali škrat Zlodimir je samooklicani predsednik od leta 2019, si z raznimi manevri podaljšuje dostop do EU blagajne, medtem pa teto Ursulo in njeno pomočnico Kallas daje amnezija, ko je govora o ukrajinskih volitvah, demokraciji, antikorupcijskih ukrepih, vladavini prava, spoštovanju človekovih pravic ................., vojna z Rusijo ima prednost, ker so tako odločili VB, Usa in Izrael......................
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+6
8 2
Posteni
19. 08. 2026 08.14
Kako so lahko volitve med vojno na 20€ okupiranega obmocja in z 100 tisocimi razseljenimi sploh kredibilne ???
Odgovori
-2
2 4
Kardinal v Kristusu
19. 08. 2026 08.12
Zelenski se boji volitev kot hudič križa... Dokler bo Zelenc na oblasti volitev ne bo... Bo pa vojna, do zadnjega...
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+5
8 3
Observatore kita
19. 08. 2026 08.52
Zeleni je heroj
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-1
0 1
majsterinegasrat
19. 08. 2026 08.11
ta argument, da se volitev ne dela med vojno je tudi razlog zakaj se ta vojna zlepa ne bo končala. zelenski hoče bit večni predsednik in hkrati fehtat miljarde od Zahoda, vojna mu odgovarja
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+6
9 3
Observatore kita
19. 08. 2026 08.52
🤡
Odgovori
0 0
Bolfenk2
19. 08. 2026 08.08
Ukrainskemu nacističnemu korumpiranemu režimu več ni pomoči. Žalostno da EU to podpira.
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+5
10 5
Posteni
19. 08. 2026 08.15
Studentom iz ruskega veleposlanistva tudi ne ..bolfič..
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+1
3 2
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