Fedorov izzval Zelenskega? Poziva k volitvam med vojno

"Demokracija ne sme biti talka Rusije. Borimo se ravno zato, ker želimo biti svobodna evropska država," je v videoposnetku, v torek objavljenem na platformi YouTube, poudaril Mihajlo Fedorov. Po poročanju CNN je dejal, da se Ukrajina sooča s "sistemsko krizo upravljanja". "Stari sistem prepogosto živi po svojih pravilih. Ščiti samega sebe. Boji se sprememb," je dejal. Nekateri to razumejo kot napad na aktualnega predsednika.

Po njegovih besedah morajo v Kijevu najti "zakonit, varen in realističen mehanizem" za izvedbo volitev kljub vojni. Ob tem je sicer priznal, da izvedba v vojnem času ni lahka in da obstajajo številne ovire. Med drugim je treba zagotoviti, da bodo lahko glasovali tudi vojaki, tisti, ki živijo blizu frontne črte, in milijoni Ukrajincev v tujini.

"To je zapleteno (...). A zapletenost ne pomeni nezmožnosti," meni priljubljen nekdanji minister.