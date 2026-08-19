Fedorov izzval Zelenskega? Poziva k volitvam med vojno

"Demokracija ne sme biti talka Rusije. Borimo se ravno zato, ker želimo biti svobodna evropska država," je v videoposnetku, v torek objavljenem na platformi YouTube, poudaril Mihajlo Fedorov. Po poročanju CNN je dejal, da se Ukrajina sooča s "sistemsko krizo upravljanja". "Stari sistem prepogosto živi po svojih pravilih. Ščiti samega sebe. Boji se sprememb," je dejal. Nekateri to razumejo kot napad na aktualnega predsednika.
Po njegovih besedah morajo v Kijevu najti "zakonit, varen in realističen mehanizem" za izvedbo volitev kljub vojni. Ob tem je sicer priznal, da izvedba v vojnem času ni lahka in da obstajajo številne ovire. Med drugim je treba zagotoviti, da bodo lahko glasovali tudi vojaki, tisti, ki živijo blizu frontne črte, in milijoni Ukrajincev v tujini.
"To je zapleteno (...). A zapletenost ne pomeni nezmožnosti," meni priljubljen nekdanji minister.
V Ukrajini sicer od ruske invazije februarja 2022 velja vojno stanje, v skladu s katerim so volitve odložene.
35-letni Fedorov je bil na položaj obrambnega ministra imenovan januarja, njegova glavna naloga je bila, da posodobi in digitalizira ukrajinsko vojsko.
Odstavljen je bil po več mesecih sporov s poveljstvom vojske, ki se je po njegovih besedah upiralo pozivom k spremembam. Na čelu tega naj bi bil 60-letni vrhovni poveljnik vojske Oleksandr Sirski, ki ga je Fedorov obtožil, da je izsilil njegov odhod.
Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je nato po večdnevnih protestih razrešil Sirskega in za novega vrhovnega poveljnika ukrajinske vojske imenoval Mihajla Drapatija.
Fedorovova izjava je prišla le nekaj ur po tem, ko je Zelenski potrdil, da je v sredo zaprosil parlament za potrditev novega obrambnega ministra Jevgenija Hmare.
Fedorov sicer velja za dolgoletnega zaveznika Zelenskega, sodelujeta že od leta 2019, ko je ta postal predsednik. Čeprav Fedorov v svojem nagovoru ni povedal, da se bo potegoval na volitvah, je nedavna anketa pokazala, da bi nekdanji minister v drugem krogu glasovanja zlahka premagal Zelenskega.
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