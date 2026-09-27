Fedorov: Prihaja vojska robotov

Mihajlo Fedorov trdi, da je naslednji veliki tehnološki korak po množični uporabi dronov širitev robotike na kopenske operacije. Po njegovih besedah bi morali roboti evakuirati ranjence, dostavljati strelivo, postavljati in odstranjevati mine, izvajati izvidnico, braniti položaje in napadati cilje. "Začenjamo z Vojsko robotov. Leta 2022 smo lansirali Vojsko dronov. Danes droni predstavljajo več kot 95 odstotkov napadov na bojišču, Ukrajina pa ima več kot 700 proizvajalcev dronov. Zdaj potrebujemo naslednji tehnološki korak, robotizacijo vojne," je dejal Fedorov in na družbenem omrežju objavil promocijski videoposnetek, ki prikazuje, kako bi to bilo videti.

Robotska armada

Kot je dejal, bi pri tej ideji sodelovalo več podjetij in raziskovalnih skupin ter seveda vojska. Fedorov je posebej govoril o humanoidnih robotih, ki bi lahko opravljali relativno preproste, a nevarne naloge na bojišču. "Obstajali bodo humanoidni roboti, ki bodo opravljali preproste naloge, polnili mitraljez, menjali baterijo ali nameščali senzor. To so stvari, ki se jih robot lahko hitro nauči," je dejal.

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Po načrtu, ki ga je predstavil, je cilj projekta, da bi humanoidni robot v prvih šestih mesecih izvedel smrtonosni napad na ruskega vojaka, v enem letu pa bi izvedli prvo skupno operacijo robotov in dronov, povezanih z algoritmi. Projekt išče ukrajinska in tuja podjetja, inženirje in strokovnjake za robotiko, Fedorov pa je napovedal tudi, da iščejo tehnološkega direktorja oziroma tehničnega vodjo.

Vojski že uporabljata robote

Obe vojski že dalj časa uporabljata robote za različne naloge na bojišču. Okrog leta 2024 so se prvič pojavila avtonomna vozila za oskrbo in prevoz ranjencev. Uporabljala jih je ruska vojska v bitki za Avdijivko. Pozneje je na tem področju primat prevzela ukrajinska vojska. Ukrajina že vse bolj uporablja zemeljske brezpilotne sisteme za logistiko, evakuacijo ranjencev in bojne misije. Po podatkih ukrajinskega ministrstva za obrambo so zemeljski robotski sistemi samo januarja letos izvedli več kot 7000 bojnih in logističnih misij. Večina jih je bila povezana z oskrbo položajev, dostavo streliva in evakuacijo ranjencev z območij, kjer bi pošiljanje vojakov predstavljalo veliko tveganje. Ministrstvo je junija sporočilo, da je od začetka leta 2026 odobrilo uporabo 50 novih modelov zemeljskih robotskih sistemov, medtem ko jih je bilo v celotnem letu 2025 60. Ukrajinske sile že poskušajo uporabljati robotske platforme za neposreden boj. Nekateri sistemi so opremljeni z mitraljezi ali metalci granat, cilj pa je, da se nekatere naloge, ki jih trenutno opravlja pehota, čim bolj prenesejo na daljinsko vodene platforme. Fedorov je bil sicer eden ključnih ljudi za ukrajinskim programom "Armada brezpilotnih letalnikov", ki se je začel po začetku ruske invazije. Ukrajinsko ministrstvo za obrambo je junija sporočilo, da so brezpilotni letalniki zdaj vključeni v več kot 90 odstotkov potrjenih napadov na sovražnikove cilje.

Mihajlo Fedorov FOTO: AP