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Fedorov: Prihaja vojska robotov

Kijev, 27. 09. 2026 10.48 pred 28 minutami 3 min branja 14

Avtor:
M.V.
Vojska robotov

Ukrajinski poslovnež in nekdanji obrambni minister Mihajlo Fedorov je najavil nov projekt z imenom "Vojska robotov", s katerim želi pospešiti robotizacijo vojne in del najnevarnejših nalog prenesti z vojakov na stroje. Projekt je predstavil danes na konferenci IT Arena 2026 v Lvovu. Z videom, narejenim s pomočjo umetne inteligence, poskuša pritegniti tuje in domače investicije.

Mihajlo Fedorov trdi, da je naslednji veliki tehnološki korak po množični uporabi dronov širitev robotike na kopenske operacije. Po njegovih besedah bi morali roboti evakuirati ranjence, dostavljati strelivo, postavljati in odstranjevati mine, izvajati izvidnico, braniti položaje in napadati cilje.

"Začenjamo z Vojsko robotov. Leta 2022 smo lansirali Vojsko dronov. Danes droni predstavljajo več kot 95 odstotkov napadov na bojišču, Ukrajina pa ima več kot 700 proizvajalcev dronov. Zdaj potrebujemo naslednji tehnološki korak, robotizacijo vojne," je dejal Fedorov in na družbenem omrežju objavil promocijski videoposnetek, ki prikazuje, kako bi to bilo videti.

Robotska armada

Kot je dejal, bi pri tej ideji sodelovalo več podjetij in raziskovalnih skupin ter seveda vojska. Fedorov je posebej govoril o humanoidnih robotih, ki bi lahko opravljali relativno preproste, a nevarne naloge na bojišču. "Obstajali bodo humanoidni roboti, ki bodo opravljali preproste naloge, polnili mitraljez, menjali baterijo ali nameščali senzor. To so stvari, ki se jih robot lahko hitro nauči," je dejal.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Po načrtu, ki ga je predstavil, je cilj projekta, da bi humanoidni robot v prvih šestih mesecih izvedel smrtonosni napad na ruskega vojaka, v enem letu pa bi izvedli prvo skupno operacijo robotov in dronov, povezanih z algoritmi.

Projekt išče ukrajinska in tuja podjetja, inženirje in strokovnjake za robotiko, Fedorov pa je napovedal tudi, da iščejo tehnološkega direktorja oziroma tehničnega vodjo.

Vojski že uporabljata robote

Obe vojski že dalj časa uporabljata robote za različne naloge na bojišču. Okrog leta 2024 so se prvič pojavila avtonomna vozila za oskrbo in prevoz ranjencev. Uporabljala jih je ruska vojska v bitki za Avdijivko.

Pozneje je na tem področju primat prevzela ukrajinska vojska. Ukrajina že vse bolj uporablja zemeljske brezpilotne sisteme za logistiko, evakuacijo ranjencev in bojne misije.

Po podatkih ukrajinskega ministrstva za obrambo so zemeljski robotski sistemi samo januarja letos izvedli več kot 7000 bojnih in logističnih misij. Večina jih je bila povezana z oskrbo položajev, dostavo streliva in evakuacijo ranjencev z območij, kjer bi pošiljanje vojakov predstavljalo veliko tveganje.

Ministrstvo je junija sporočilo, da je od začetka leta 2026 odobrilo uporabo 50 novih modelov zemeljskih robotskih sistemov, medtem ko jih je bilo v celotnem letu 2025 60. Ukrajinske sile že poskušajo uporabljati robotske platforme za neposreden boj. Nekateri sistemi so opremljeni z mitraljezi ali metalci granat, cilj pa je, da se nekatere naloge, ki jih trenutno opravlja pehota, čim bolj prenesejo na daljinsko vodene platforme.

Fedorov je bil sicer eden ključnih ljudi za ukrajinskim programom "Armada brezpilotnih letalnikov", ki se je začel po začetku ruske invazije. Ukrajinsko ministrstvo za obrambo je junija sporočilo, da so brezpilotni letalniki zdaj vključeni v več kot 90 odstotkov potrjenih napadov na sovražnikove cilje.

Mihajlo Fedorov
Mihajlo Fedorov
FOTO: AP

Hkrati se je vojna v Ukrajini spremenila v nekakšen laboratorij za pospešen razvoj brezpilotnih sistemov. Tako Ukrajina kot Rusija danes uporabljata veliko število zračnih in zemeljskih brezpilotnih letalnikov za izvidovanje, napade, logistiko, evakuacijo in miniranje, obe strani pa poskušata tehnologijo čim hitreje prilagoditi nasprotnikovim protiukrepom.

Prav to Fedorov navaja kot enega od razlogov za nov projekt. Njegovo sporočilo je, da mora Ukrajina nenehno začenjati nov tehnološki cikel, preden lahko Rusija kopira in množično proizvaja obstoječe rešitve.

Mihajla Fedorova je s položaja obrambnega ministra razrešil predsednik Volodimir Zelenski, potem ko se je Fedorov zapletel v spor z nekdanjim poveljnikom generalštaba Aleksandrom Sirskim. Moža naj bi se razhajala glede vizije vojskovanja, pri čemer je Sirski drone in robote videl kot dopolnilo obstoječim sistemom, Fedorov pa je zagovarjal prenos težišča bojevanja na robotiko. Odstavitev Fedorova je sprožila množične proteste v Kijevu in drugih ukrajinskih mestih.

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KOMENTARJI14

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JazAliTi
27. 09. 2026 11.15
Vojna se bliža koncu, rusi so tu premagali ukrajno, jim ukradli precejšen del ozemlja. Sedaj je treba umirit igro in preiti na pogajanja o miru.
Odgovori
0 0
Animal_Pump
27. 09. 2026 11.15
Robote že zdaj uporabljajo...sicer une na gosenicah....ma so efektivni. Tko da...tole bo kruto. Dejansko je tale Ukrajina poligon za proizvodnjo in testiranje...orožja nove dobe.
Odgovori
0 0
Ferdo76
27. 09. 2026 11.13
Veliko vode mali soli oz. kar morska voda in je gotov.
Odgovori
0 0
Huki
27. 09. 2026 11.15
🤣🤣🤣
Odgovori
0 0
smetilka
27. 09. 2026 11.08
o fino! le kaj bi šlo lahko narobe?
Odgovori
+1
2 1
jablan
27. 09. 2026 11.03
Ja tja gre naš denar da se igrajo vojne igre
Odgovori
+6
8 2
Ne morem verjet
27. 09. 2026 11.14
branijo svoje ozemlje in Ukrajinsko populacijo pred agresorsko vojsko.
Odgovori
0 0
ap100
27. 09. 2026 11.01
problem jih bo ustaviti, ker ključ za njihov uspeh je avtonomno delovanje
Odgovori
+3
3 0
PEACEMAKER
27. 09. 2026 10.58
Roger roger smo pripravljeni na warfare 1.8
Odgovori
+6
6 0
kakorkoliže
27. 09. 2026 10.55
Zmanjkuje vojakov, pa bi se igrali vojne z roboti.
Odgovori
+9
12 3
Ne morem verjet
27. 09. 2026 11.13
ne, cenijo človeško življenje, za razliko od Rusov.
Odgovori
0 0
bohinj je zakon
27. 09. 2026 10.55
Dobri so. Da vidimo.
Odgovori
-2
3 5
mario7
27. 09. 2026 10.53
Lahko prihaja vojska robotov. Samo to naj počnejo z svojim denarjem.
Odgovori
+15
17 2
Ne morem verjet
27. 09. 2026 11.16
to kar mi prispevamo za to da Ukrajina drži Rusko ofenzivo je drobiž v primerjavi s tem kar bi nas stalo cd bi morali Slovenijo braniti Slovenski vojaki in civilisti.
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0 0
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