Tujina

Fekalno onesnaženje na priljubljeni plaži na jugu Dalmacije

Ploče, 20. 08. 2025 16.38 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
T.H.
Komentarji
19

V dubrovniško-neretvanski županiji so opozorili javnost, da je na priljubljeni plaži v Pločah prišlo do fekalnega onesnaženja. Analiza je namreč potrdila, da so presežene mejne vrednosti za mikrobiološko prisotnost Escherichie coli. Kopanje na plaži Tehnička radiona je zato do nadaljnjega odsvetovano.

Kot je pojasnil upravni oddelek za zaščito okolja in komunalne službe najjužnejše hrvaške županije, je sedmo redno preverjanje kakovosti tamkajšnjih kopalnih voda danes pokazalo, da je na omenjeni plaži prišlo do fekalnega onesnaženja oziroma do povečane prisotnosti bakterije E-coli.

Pogled na Ploče
Pogled na Ploče FOTO: Profimedia

Kopanje na plaži Tehnička radiona je zato trenutno odsvetovano, vzorčenje morja bo zavod za javno zdravje nadaljeval, dokler voda ne bo spet ustrezne kakovosti. Obveščen je tudi inšpektorat za zaščito okolja.

V dubrovniško-neretvanski županiji sicer redno preverjajo kakovost kopalnih voda na kar 121 plažah. V predhodnem, šestem ciklusu, ki so ga izpeljali med 28. julijem in 8. avgustom, so pogojem iz uredbe o kakovosti morja za kopanje odgovarjali vsi odvzeti vzorci. 

117 plaž je prejelo oceno, da je morje izvrstne kakovosti, ena plaža je dobila oceno dobro, plaže Okuklje na Mljetu, mestna plaža Banje na Korčuli in plaža Ston v Stonu pa so prejele zadovoljivo oceno, so zapisali na uradnih spletnih straneh dubrovniško-neretvanske županije.

ploče plaža Tehnička radiona onesnaženje fekalije e-coli
KOMENTARJI (19)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bandit1
20. 08. 2025 18.23
Ko sem bil v Kaštelu pri Splitu ne vem koliko jih imajo so bile največje ribe ob teh jaških.
ODGOVORI
0 0
zasvobodo22
20. 08. 2025 18.11
+1
tud slovenska obala v fekalijah cene pa vecje kot v hr istri v kampu adrija v bogi trgovini zemlica 10e parcele kot bi ble zlate morje umazano bili brez elrktrike 3dni ponudba katastrofa
ODGOVORI
1 0
devote
20. 08. 2025 18.10
+1
ko sem hodil po hrvaskih otokih se nisem mogel nacuditi zakaj toliko enih zidov iz kamnov, teras, ograjena vsaka ped zemlje... veliko skrbi in ogromno energije vlozene v zemljo, a morje pred nosom. nato mi je rekel domacin , da se od morja -ribolov nikoli ni dalo preziveti , od kmetijstva, vinogradnistva , oljkarstva od tega pa. vsaj vcasih je bilo tako.
ODGOVORI
1 0
2fast4
20. 08. 2025 18.01
+3
Top kopanje...
ODGOVORI
3 0
devlon
20. 08. 2025 18.01
+2
krasna naša lipa...
ODGOVORI
2 0
bandit1
20. 08. 2025 18.20
Lipa ali pa Lipec je drevo ki je koristno, lepo cveti in daje dober LIPOV čaj.
ODGOVORI
0 0
Vakalunga
20. 08. 2025 17.55
+0
Veste bodimo realni cel svet sirje v morje, to je konec poti vseh drekovodov, je pa eno kako daleč so potegnili to cev, 15 metrov od obale Slovenija ali 50...100 in več metrov Francija, Hrvaška..samo v tem je razlika, Slovenci imamo najkrajšo pot v morje. Prepričala na lastne oči in me na Slovenski obali ne vidijo.
ODGOVORI
2 2
Elendil
20. 08. 2025 17.41
+3
A so se vam kaj zamerili sosedje? Skoraj vsak dan je neka objava: so jih pretepli, dragi ležalniki, požar, neurja, oderuške cene ipd…
ODGOVORI
3 0
Panter 63
20. 08. 2025 17.51
+0
.....kepice sladoleda predraga, sončna krema predraga,navadna voda predraga, taxi prevozi, apartmaji predragi......
ODGOVORI
1 1
Vakalunga
20. 08. 2025 18.17
Vse predrago pa se 50 % Slovencev tam gužva, drenja ter sonči kot čevapčič.
ODGOVORI
0 0
LeviVIRUS
20. 08. 2025 17.39
+0
Fekalij bi bila lahko nova definicija volilca levice in levicarja samega.
ODGOVORI
3 3
Mclaren
20. 08. 2025 17.42
+0
Prej to velja za desnuharje!
ODGOVORI
1 1
Vakalunga
20. 08. 2025 17.51
+1
Dober si se spomnu, res je niso LEVIČARJI so FEKALIJALISTI..
ODGOVORI
1 0
Emtisunce
20. 08. 2025 17.31
+5
Če bi naredili realne zajeme bi hitro ugotovili, da 90% procentov plaž pri croatih zaradi fekalij, bakterij ni strupov ni primernih za kopanje. Enako velja tudi za vse njihove "plodove mora", katere (ribe) so pred cca. 15 leti testirali in ugotovili, da so polne cianidov in neužitne ozroma strupene. Potem testiranj niso več izvajali in ribe so postale užitne, he, he, he, ... .
ODGOVORI
5 0
SAKOSAKO
20. 08. 2025 17.16
+3
Hrvati bodo počasi ostali brez turistov, če ne bodo uredili svojih zastarelih kanalizacij, spuščanja fekalij v morje...
ODGOVORI
3 0
Kritikizstajerske
20. 08. 2025 17.15
+1
Se vec turistov si naj priklocejo pa bodo sle njihove plaze papa
ODGOVORI
1 0
