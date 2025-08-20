Fekalno onesnaženje na priljubljeni plaži na jugu Dalmacije

Kot je pojasnil upravni oddelek za zaščito okolja in komunalne službe najjužnejše hrvaške županije, je sedmo redno preverjanje kakovosti tamkajšnjih kopalnih voda danes pokazalo, da je na omenjeni plaži prišlo do fekalnega onesnaženja oziroma do povečane prisotnosti bakterije E-coli.

Kopanje na plaži Tehnička radiona je zato trenutno odsvetovano, vzorčenje morja bo zavod za javno zdravje nadaljeval, dokler voda ne bo spet ustrezne kakovosti. Obveščen je tudi inšpektorat za zaščito okolja.

V dubrovniško-neretvanski županiji sicer redno preverjajo kakovost kopalnih voda na kar 121 plažah. V predhodnem, šestem ciklusu, ki so ga izpeljali med 28. julijem in 8. avgustom, so pogojem iz uredbe o kakovosti morja za kopanje odgovarjali vsi odvzeti vzorci.

117 plaž je prejelo oceno, da je morje izvrstne kakovosti, ena plaža je dobila oceno dobro, plaže Okuklje na Mljetu, mestna plaža Banje na Korčuli in plaža Ston v Stonu pa so prejele zadovoljivo oceno, so zapisali na uradnih spletnih straneh dubrovniško-neretvanske županije.