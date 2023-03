Feministični nočni pohod v Istanbulu: upor Turkinj

Na tisoče Turkinj je sinoči marširalo proti glavni turistični ulici Taksim v Istanbulu. S tem dejanjem so se uprle uradni prepovedi protestov na mednarodni dan žena in demonstrirale približno dve uri, preden jih je policija razgnala s pomočjo solzivca.

Konvencija Sveta Evrope o preprečevanju in boju proti nasilju nad ženskami in nasilju v družini je mednarodni dogovor, ki je bil podpisan 11. maja 2011 v Istanbulu, zato je znan tudi kot Istanbulska konvencija. Namen konvencije je preprečiti nasilje, zaščititi žrtve in "končati nekaznovanje storilcev". Do januarja 2018 je konvencijo podpisalo 46 držav in Evropska unija. Turčija je bila prva država, ki je konvencijo ratificirala leta 2012, vendar je zaradi pritiskov konservativcev, ki so trdili, da konvencija spodkopava "turške vrednote", osredotočene na vlogo žensk kot žena in mater, to odločitev preklicala.

Organizatorjem protesta so že drugo leto zapored prepovedali pohod po pešpoti Istiklal v največjem turškem mestu, kjer že od leta 2003 potekajo pohodi ob dnevu žena. Tokrat so oblasti trdile, da bi pohod lahko povzročil nasilje, izzval teroristične skupine ali ogrozil nacionalno varnost.

Protestniki so se ob tem spomnili tudi na žrtve potresa, ki je nedavno prizadel Turčijo in v katerem je nastradalo več kot 50.000 ljudi. Na enem izmed transparentov je pisalo "nadzorujte izvajalce, ne žensk", kar se je nanašalo na izvajalce, ki so obtoženi, da so ignorirali gradbene predpise in s tem prispevali k uničujočim posledicam potresa.

"Protestiramo zato, ker je življenje žensk v Turčiji že tako ali tako težko, eden od razlogov, da smo tukaj, pa je še potres in ljudje, ki so ostali pod ruševinami," je pojasnila 24-letna univerzitetna študentka Gulsum Ozturk.

Po podatkih platforme We will stop Femicide je bilo v Turčiji leta 2022 umorjenih najmanj 392 žensk, 226 pa jih je umrlo v sumljivih okoliščinah, čeprav je vlada večkrat zatrdila, da se število umorov žensk v državi zmanjšuje. Leta 2021 je pod moško roko padlo kar 280 žensk. Femicidi in nasilje nad ženskami so resen problem v Turčiji, kjer je vsakodnevno mnogo žensk ubitih, posiljenih ali pretepenih.