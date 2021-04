Fenomen Poljaka, ki se je po okužbi s koronavirusom zbudil iz kome

O posledicah covida priča zgodba 50-letnega Poljaka, ki je novembra lani zbolel za to boleznijo in kmalu pristal v komi. Zdravniki in medicinske sestre so se več mesecev borili za njegovo življenje, zaradi zapletov v pljučih je prestal kar štiri operacije. Konec marca pa se je na veselje vseh vendarle zbudi iz kome. Zdaj se je bolnišnica odločila, da bo delila njegovo zgodbo.

