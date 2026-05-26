Luč sveta ugledal Luce: prvi električni Ferrari

Luceja, kar v italijanščini pomeni luč, svetloba, so pri Ferrariju razvijali pet let, je v Rimu po navedbah BBC dejal direktor Ferrarija Benedetto Vigna. Podjetje iz Maranella zagotavlja, da so vse komponente izdelane pri njih, s čimer naj bi poskrbeli, da se zaščiti tudi nadaljnja vrednost novega električnega vozila.

Oblikovali so ga v sodelovanju z agencijo LoveFrom, ameriškim oblikovalskim in kreativnim podjetjem, ki jo je ustanovil nekdanji glavni oblikovalec Appla Jony Ive.