Tujina

Luč sveta ugledal Luce: prvi električni Ferrari

Maranello, 26. 05. 2026 09.40 pred 23 minutami 1 min branja 13

Avtor:
N.L.
Prvi električni Ferrari

Italijanski proizvajalec luksuznih avtomobilov Ferrari je predstavil nov avto, svoje prvo popolnoma električno vozilo s petimi sedeži. Model Luce, ki so ga izdelali skupaj z ameriškimi oblikovalci, je kupcem na voljo za dobrega pol milijona evrov. Hitrost 100 kilometrov na uro doseže v približno 2,5 sekunde. Mnenja so vse razen enotna.

Luceja, kar v italijanščini pomeni luč, svetloba, so pri Ferrariju razvijali pet let, je v Rimu po navedbah BBC dejal direktor Ferrarija Benedetto Vigna. Podjetje iz Maranella zagotavlja, da so vse komponente izdelane pri njih, s čimer naj bi poskrbeli, da se zaščiti tudi nadaljnja vrednost novega električnega vozila.

Oblikovali so ga v sodelovanju z agencijo LoveFrom, ameriškim oblikovalskim in kreativnim podjetjem, ki jo je ustanovil nekdanji glavni oblikovalec Appla Jony Ive.

Pri Ferrariju notranji dizajn opisujejo kot poenostavljen in racionalen, s čimer da so izboljšali vozniško izkušnjo. "Štirikolesni pogon, štiri vrata in pet sedežev ustvarjajo najprostornejši in najbolj vsestranski Ferrari doslej – brez kompromisov pri zmogljivosti," ga oglašujejo na svoji spletni strani.

Najvišja hitrost dobri dve toni težkega vozila je malo več kot 300 kilometrov na uro, z enim polnjenjem ima domet dobrih 531 kilometrov.

Odzivi na spletu so mešani. Na eni strani kritika, da je Ferrari uničil svojo znamko, do tega, da gre za mojstrovino Ferrarija in nov oblikovalski presežek. Verjetno je najbolj na mestu pregovor, da imajo vsake oči svojega malarja.

Ferrari luce električni avto

KOMENTARJI13

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

suleol
26. 05. 2026 10.05
notrpa k kia model
Odgovori
0 0
trol3
26. 05. 2026 10.05
Sem velik ljubitelj ampak po temu upam da propadejo.
Odgovori
0 0
deny-p
26. 05. 2026 10.03
Žal trg narekuje, kakšni avtomobili se bodo izdelovali, če so nam všeč ali pa ne......
Odgovori
0 0
Watcherman
26. 05. 2026 10.03
Avto je vrhunski in drag komentirate pa kot,da je zelo slab čeprav pojma nimate o njem phahahahaha.Lp
Odgovori
0 0
Stajerc22
26. 05. 2026 10.01
Zadnji naj ugacne "Luce"
Odgovori
+1
1 0
Rudar1
26. 05. 2026 10.00
Ta pa ni vreden imena Ferrari
Odgovori
+2
3 1
Watcherman
26. 05. 2026 10.00
To je zelo dober in vrhunski električni Ferrari.Lp
Odgovori
-3
0 3
Hitri Zigi 78
26. 05. 2026 09.59
To je isto kot Porche diesel
Odgovori
+0
1 1
wsharky
26. 05. 2026 09.58
domet 531km, če se vozi 40km/h
Odgovori
+1
2 1
Watcherman
26. 05. 2026 10.01
Ni res sploh veš za kakšen zmogljiv avto se gre namesto,da si nekaj po svoje domišljaš,ko pojma nimaš.?
Odgovori
-1
0 1
Watcherman
26. 05. 2026 10.06
Domišljava brihta phahaha ti pa prav veš,da naredi 531km samo,če se vozi 40km na uro phahahahahahahahahahahahahahaha.Lp
Odgovori
0 0
Watcherman
26. 05. 2026 09.57
Boste spet pisali,da je slab in neučinkovit avto čeprav je nasprotno od tega in je vrhunski?.Lp
Odgovori
-2
1 3
Rigit84
26. 05. 2026 09.51
Nazaj v temo z njim.
Odgovori
+8
8 0
bibaleze
Najmlajši članici jordanske kraljeve družine osvojili srca javnosti
Takšne so mame, rojene v znamenju dvojčka
Kako izbrati darilo za vzgojiteljico, ki ga bo zares vesela
Sin bo odslej živel pri Severini
zadovoljna
Zaradi denarja ga je zapustila tudi ljubica
Dnevni horoskop: Raki bodo čustveni, ovne bo presenetil iskren pogovor
Ne gre le za SPF 30 ali 50: kaj morate vedeti pri izbiri sončne kreme?
Hrvaška pevka v čipkasti obleki ukradla vse poglede
To živilo tiho uničuje spomin, kaže obsežen pregled raziskav
Vam zmanjka sape, ko hodite po stopnicah? Zdravniki razkrivajo, kdaj je to opozorilni znak
Matejina zgodba o življenju s sladkorno boleznijo
Je veganska prehrana res vedno zdrava?
V petek bodo pokojnine prvič nakazane prek novega sistema, lahko pride do zamud
Koliko tehnološki velikani zaslužijo na vaš račun?
Zbežala sta iz draginje – danes živita bolje, čeprav porabita manj
Poklici, ki danes prinašajo največ denarja
Umrla legenda slovenskega rokometa
Tako ne smete prati avtomobila: najpogostejša napaka, ki uniči lak
Katerim destinacijam se letos raje izogniti?
Kdo je Luca Ciut, mož Katarine Čas?
Nevihta lahko v nekaj minutah uniči vaš vrt – tako ga pravočasno zaščitite
Skrita nevarnost v kuhinji: Znaki, da potrebujete novo kuhinjsko lopatico
Kako narediti balkon varen za mačko?
Bojanova ekipa razkriva: ena napaka, zaradi katere projekt hitro razpade
To poletje vsi pripravljajo zamrznjene 'čokobanane'
Pozabite na težka kosila: te solate so popolne za vroče dni
To so testenine, ki jih vsi pripravljajo, ko nimajo ideje za kosilo
Zdravi zajtrki, ki se jim raje izogibajte, če želite shujšati
Dekle iz doline
Ja, Chef!
Kmetija
Kotlina
