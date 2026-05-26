Luč sveta ugledal Luce: prvi električni Ferrari

Luceja, kar v italijanščini pomeni luč, svetloba, so pri Ferrariju razvijali pet let, je v Rimu po navedbah BBC dejal direktor Ferrarija Benedetto Vigna. Podjetje iz Maranella zagotavlja, da so vse komponente izdelane pri njih, s čimer naj bi poskrbeli, da se zaščiti tudi nadaljnja vrednost novega električnega vozila.
Oblikovali so ga v sodelovanju z agencijo LoveFrom, ameriškim oblikovalskim in kreativnim podjetjem, ki jo je ustanovil nekdanji glavni oblikovalec Appla Jony Ive.
Pri Ferrariju notranji dizajn opisujejo kot poenostavljen in racionalen, s čimer da so izboljšali vozniško izkušnjo. "Štirikolesni pogon, štiri vrata in pet sedežev ustvarjajo najprostornejši in najbolj vsestranski Ferrari doslej – brez kompromisov pri zmogljivosti," ga oglašujejo na svoji spletni strani.
Najvišja hitrost dobri dve toni težkega vozila je malo več kot 300 kilometrov na uro, z enim polnjenjem ima domet dobrih 531 kilometrov.
Odzivi na spletu so mešani. Na eni strani kritika, da je Ferrari uničil svojo znamko, do tega, da gre za mojstrovino Ferrarija in nov oblikovalski presežek. Verjetno je najbolj na mestu pregovor, da imajo vsake oči svojega malarja.
