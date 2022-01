S ferrarijem iz leta 1982 do skrajnega severa Aljaske

Avtocesta Dalton na Aljaski je najsevernejša avtocesta v Združenih državah in ena najsevernejših avtocest na celem svetu. Ta služi predvsem za oskrbo delavcev na naftni ploščadi v zalivu Prudhoe. Whalenu nobena pot ni predstavljala ovire, zato se je odločil, da bo prevozil tudi najsevernejši del Amerike.

"Prvotno sem si predstavljal, da bo avantura trajala od septembra lani do božičnih praznikov, a kot vemo, se razmere v svetu niso izboljšale. Pozimi je bilo samo slabše. Potovanje sem samo podaljševal. Nisem pričakoval, da bom tako dolgo na cesti," je povedal Whalen za ameriški avtomobilskega portala Road and track.

Whalen je avto kupil leta 2019, ga odpeljal domov, toda čakalo ga je še kar nekaj dela na njem. "Ko sem ga kupil, ni bil ravno pripravljen za v izložbo. Imel je prevoženih že kar nekaj kilometrov in imel je nekaj manjših napak. Ni bil popoln, vendar je bil v dobrem stanju."

Napake je odpravil in ga pripravil za na pot. Glede na njegovo starost se je avto čez čas izkazal za zanesljivega prijatelja. Nikoli ga ni pustil na cedilu. Whalen pravi, da ima tudi zelo dobrega delodajalca, saj svoje delo opravlja kar na daljavo, kar mu omogoča, da lahko še nekaj časa potuje.

Na koncu se je po ogledu večine sosednjih ameriških zveznih držav spraševal, kakšen bi bil lahko najboljši zaključek za to odlično potovanje. "Nisem imel pojma, kako naj končam svojo pot, in tako sem ugotovil, da je zaliv Prudhoe najboljši zaključek poti, da dokažem, kako daleč lahko greš z avtomobilom po tej državi. Torej, to sem naredil."

Avtocesta Dalton je edina pot v Združenih državah, ki poteka onkraj arktičnega kroga. Zgrajena je bila za oskrbo naftnih delavcev v zalivu Prudhoe, blizu Arktičnega oceana. Njegovih 666 kilometrov je večinoma neasfaltiranih, velika večina vozil, ki so na tej poti, pa so veliki tovornjaki. Whalen je pojasnil, da je deležen nemalo začudenih pogledov, tistih redkih ljudi, ki jih sreča na poti. Ti se predvsem sprašujejo, ali je res, kar vidijo. "Sem pravkar videl ferarrija, tukaj zgoraj sredi Aljaske?"

Pravi, da je bila pot do skrajnega severa zelo napeta, a tudi zelo uspešna. "Mislil sem, da bo to očiten konec mojega potovanja, vendar se ne vračam še domov." Mogoče bom dosegel še drugo poloblo, se je pošalil. Očitno mu življenje v avtu ugaja, pa tudi pandemije še ni konec.