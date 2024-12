V znamenitem monaškem predoru popolnoma uničen ferrari s hrvaškimi tablicami

Kot piše lokalni portal news.mc , so bile v tem grozljivem trčenju, v katerem je ferrari zapeljal na nasprotni vozni pas in trčil v kombi, poškodovane tri osebe, ki so jih prepeljali v bolnišnico Pasteur v Nici.

"Tunel" v Monaku je eden najnevarnejših delov steze zaradi dveh stvari. Prvič zaradi močne svetlobe, ki voznike zaslepi, ko pridejo iz temnega tunela, in drugič zaradi dirkanja v dežju, saj je del steze v tunelu suh, zunaj pa je proga mokra, kar je izjemno nevarno predvsem pri visokih hitrostih, ki jih dosegajo dirkalniki formule 1.

Sicer pa je nevarnost tunela občutilo kar nekaj velikanov formule 1. Nadzor nad vozilom so izgubili denimo Alberto Ascari (1955), v zadnjem času pa Jenson Button (2003) in Sergio Perez (2011). Niki Lauda je med dirko v dežju zato celo prosil gasilce, naj zmočijo asfalt v tunelu.

Predor in deli steze formule 1 pogosto privabljajo tudi avtomobilske navdušence, ki pa včasih pretiravajo. Poleg omenjene nesreče s ferrarijem se je minuli konec tedna v Monaku zgodila še ena prometna nesreča s poškodovanimi, pristojni pa so tako zaradi predrzne vožnje in predvsem alkohola zaskrbljeni.

Državni minister Didier Guillaume je tako napovedal vrsto novih ukrepov. "Jezni smo. Dovolj je. Tako se ne more nadaljevati," je dejal in napovedal več takojšnjih in dolgoročnih ukrepov za boj proti nevarni vožnji. Januarja prihodnje leto namerava vlada sprejeti zakon, ki policiji omogoča naključne kontrole alkohola in hitrosti, kar sicer trenutno omejuje obstoječi zakon.

Takoj bodo začeli s poostrenim policijskim nadzorom, v vseh predorih v Monaku pa bodo namestili radarje za nadzor prekoračitve hitrosti, so še napovedali.