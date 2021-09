Vlada Ferskih otokov bo lov na belostranskega delfina vzela pod drobnogled

V četrtek je vlada Ferskih otokov sporočila, da zadevo jemlje zelo resno, in čeprav naj bi bil lov trajnosten, bodo podrobno preučili lov na delfine in vlogo, ki bi jo moral odigrati v tamkajšnji družbi. Vlada sicer regulira lov na morske živali, zakon pa veleva, da lovci kitom in delfinom ne smejo povzročiti prevelikega trpljenja. Številni prebivalci so kritizirali dejstvo, da so delfine razparali z noži in niso uporabljali harpun, ki so sicer namenjene za kitolov, a menda omogočajo bolj human način lova. Pri lovu naj bi sodelovalo premalo usposobljenih oseb in zato je trpljenje živali trajalo predolgo.

Kritike nedeljskega pokola so bile ostre tako na domačih tleh kot po svetu. Skupina Sea Shepherd je sporočila, da je nedeljski lov "največje posamično pobijanje delfinov ali kitov v zgodovini otokov". Do lova je kritično tudi podjetje Bakkafrost, ki se ukvarja s pridelavo lososa. "Obsojamo to epizodo, zdi se nam popolnoma nesprejemljiva." Ankete kažejo, da se 83 odstotkov od 53.000 prebivalcev strinja s kitolovom, 53 odstotkov pa nasprotuje pobijanju delfinov. Ferske lovce, ki so sicer vajeni kritik, je reakcija domačinov presenetila. "Razumem, da imajo tujci do delfinov bolj poseben odnos kot do kitov," je dejal Eyðstein Zachariasen. "Toda za prebivalce Ferskih otokov bi morale imeti oboje živali enako vrednost," je povedal Zachariasen, ki je sodeloval v spornem lovu. Lov so sicer v zadnjih letih prilagodili, prav tako orodje, s katerim naj bi žival ubili čim bolj humano. Prilagodili so tudi zakon, ki od vseh, ki ubijejo žival, zahteva, da opravijo tečaj, na katerem se naučijo to narediti pravilno in s katerim dobijo licenco. Bistvo pa ostaja enako: ko sodelujoči v lovu opazijo skupino kitov in delfinov, izpluje čoln in jih privabi v enega od 28 zakonsko odobrenih zalivov. Potem lahko vsak otočan, ki želi, pomaga potegniti žival na kopno. Ob zadnjem, spornem lovu so ocenili, da je v skupini okrog 600 delfinov. Po besedah lovcev poboja ne bi bilo, če bi vedeli, da je delfinov 1400.