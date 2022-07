Ferski otoki po lanskem masakru omejili lov na delfine

Krvavi in razparani kadavri delfinov so lani preplavili obalo Ferskih otokov. V enem samem dnevu so lovci namreč polovili in pobili kar 1428 pisanih delfinov. Fotografije "bogatega izplena", ki so zakrožile po spletu, pa so naletele na ogorčenje in številne kritike tudi tistih, ki sicer ne nasprotujejo tej tradiciji. V enem dnevu so namreč pobili šestkrat več pisanih delfinov kot jih običajno v celem letu.