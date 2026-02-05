Festival češnjevih cvetov odpovedan zaradi prevelikega števila turistov

Festival, ki je zadnjih deset let potekal v parku Arakurayama Sengen, so sprva zasnovali kot način za oživitev območja in privabljanje obiskovalcev v času cvetenja češenj. Park s pagodo ter razgledom na mesto in goro Fudži je postal izjemno priljubljena fotografska točka, zlasti na družbenih omrežjih, poroča BBC.

V zadnjih letih se je število obiskovalcev, kot pravijo oblasti, "dramatično povečalo", v času vrhunca cvetenja v mesto prihaja do 10.000 ljudi na dan. Mestne oblasti porast pripisujejo šibkemu jenu in viralni promociji na spletu.