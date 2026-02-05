Naslovnica
Tujina

Festival češnjevih cvetov odpovedan zaradi prevelikega števila turistov

Fujiyoshida, 05. 02. 2026 15.14 pred 10 dnevi 1 min branja 0

Avtor:
L.M.
Festival češnjevih cvetov

Japonsko mesto Fujiyoshida, ki leži v bližini gore Fudži, je zaradi neobvladljivega navala turistov odpovedalo letošnji festival češnjevih cvetov. Mestne oblasti opozarjajo, da je priljubljenost dogodka prerasla zmogljivosti kraja in resno posega v vsakdanje življenje prebivalcev.

Festival, ki je zadnjih deset let potekal v parku Arakurayama Sengen, so sprva zasnovali kot način za oživitev območja in privabljanje obiskovalcev v času cvetenja češenj. Park s pagodo ter razgledom na mesto in goro Fudži je postal izjemno priljubljena fotografska točka, zlasti na družbenih omrežjih, poroča BBC.

V zadnjih letih se je število obiskovalcev, kot pravijo oblasti, "dramatično povečalo", v času vrhunca cvetenja v mesto prihaja do 10.000 ljudi na dan. Mestne oblasti porast pripisujejo šibkemu jenu in viralni promociji na spletu.

Festival češnjevih cvetov
Festival češnjevih cvetov
FOTO: Shutterstock

Posledice so kronični prometni zastoji, onesnaževanje in neprimerno vedenje turistov, vključno z vstopanjem na zasebna dvorišča, uporabo tujih dvorišč kot stranišč ter vandalizmom. Župan Shigeru Horiuchi je poudaril, da takšne razmere ogrožajo dostojanstvo in bivalno okolje prebivalcev, zato so se odločili festival ukiniti.

Čeprav festivala letos ne bo, se mesto pripravlja na povečan obisk v aprilu in maju. Japonske oblasti so že prej omejevale dostop do priljubljenih fotografskih točk, podobno pa se z množičnim turizmom soočajo tudi evropska mesta, piše BBC. Rim je uvedel vstopnino za območje vodnjaka Trevi, Benetke pa zaračunavajo dnevni obisk v najbolj obremenjenih terminih.

Japonska odpoved festival češnjevi cvetovi MountFuji
