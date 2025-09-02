Svetli način
Tujina

Barva, ki združuje: Festival, ki že 20 let povezuje ognjene lase

Tilburg, 02. 09. 2025 07.00 | Posodobljeno pred dvema minutama

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
Denis Ćulum
Komentarji
0

Kdo so posebneži, ki jih je na svetu manj kot dva odstotka in so pogosto tarča predsodkov? Rdečelasci, ki imajo na Nizozemskem svoj festival. Na tisoče obiskovalcev iz več kot 80 držav priznava, da ni vedno lahko imeti ognjene barve las, a se v isti sapi strinjajo, da so ponosni nanjo. Tri dni so se družili ob glasbi, stojnicah s hrano in na delavnicah, kjer so med drugim spoznavali umetnost ličenja in poslušali o preprečevanju kožnega raka. Komu pa se je porodila ideja o festivalu? In zakaj na zadnji dan smejo priti le naravni rdečelasci?

Po jutranji jogi je napočil čas, da rdečelasci pokažejo, kaj znajo, nekdo je na hoduljah preskakoval kolebnico, prikazal se je tudi akrobat. 

Sledila je ognjena - kot lasje manekenk - modna revija. In različne zabavne igre - denimo tek v petkah. 

Zatem pa so rdečelasci iz več kot 80 držav na svojem festivalu v Tilburgu na jugu Nizozemske iskali svoj odtenek. 

Našle so ga tudi tri generacije žensk iz nemške družine. Karen je povedala: "Imam dva otroka in štiri vnuke z rdečimi lasmi. Moji starši niso imeli rdečih las, imel pa jih je moj dedek. On je bil edini."

Ameriški sestri sta obujali boleče spomine. " Veliko so naju zbadali, ko sva hodili v šolo. Drugi otroci so govorili: 'Raje umrem, kot da bi bil rdeč v glavo.' Toda nikoli nisem želela spremeniti najine barve las, ker je edinstvena," sta povedali Tamsin in Katherine.

Toda odnos do rdečelascev se bojda spreminja. Gilad Belkin, obiskovalec iz Izraela, je o tem povedal: "Mislim, da se splošno mnenje izboljšuje, edinstveno je v dobrem in ne v slabem smislu, a še vedno je nekaj zelo posebnega in to se ne spreminja."

Pri nekaterih je barva las celo pogoj pri iskanju boljše polovice. "Če najdem mešanico izjemnosti in rdečih las, je to svetniški sij, dobitek na loteriji," je povedala Mathilda, obiskovalka s Poljske.

Ideja za srečanje se je pred 20 leti porodila nizozemskemu umetniku, potem ko je objavil oglas, da za svoj projekt potrebuje 15 rdečelasih modelov. Odzvalo se jih je desetkrat toliko. Naslednje leto je organiziral druženje ponosnih imetnikov ognjenih las, ki je nato postalo tridnevni festival.

Ustanovitelj festivala RedHead Days Bart Rouwenhorst je povedal: "Nekateri ljudje so tri leta varčevali samo, da so prišli sem, vse iz Venezuele in Avstralije. Torej, če imate rdeče lase in živite na primer v Mehiki, ste tam eden redkih in morda so vaše sanje, da bi bili vsaj enkrat v življenju v skupini več tisoč rdečelascev, ki so prav takšni kot vi."

Festival je odprt za vse, vstop je brezplačen, zadnji dan pa je rezerviran izključno za naravne rdečelasce, saj posnamejo skupinsko fotografijo. Leta 2013 so postavili celo Guinnessov rekord za največje druženje naravnih rdečelascev na svetu. Poziralo jih je 1.672.

rdečelasci festival Nizozemska
